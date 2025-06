Nel corso di una nuova intervista, Claudio Lippi lancia un appello per tornare in tv: ecco le dichiarazioni del conduttore.

L’appello di Claudio Lippi

Uno dei nomi più noti e celebri della televisione italiana è certamente quello di Claudio Lippi. Il presentatore infatti nel corso della sua carriera ha contribuito a fare la storia della tv e alcuni dei suoi programmi sono ancora oggi iconici. Da qualche anno a questa parte tuttavia Lippi si è allontanato dal mondo dello spettacolo. In queste ore però il nome del presentatore è tornato a far discutere. Andiamo a scoprire perché e quello che accaduto.

Tutto è iniziato quando l’ex volto di Domenica In ha rilasciato una lunga intervista a FanPage. Nel corso della chiacchierata Claudio Lippi ha rivissuto i momenti salienti della sua carriera e della sua vita privata, ma a un tratto è accaduto qualcosa di inaspettato. Il conduttore ha infatti lanciato un appello per tornare in tv e a quel punto ha dichiarato:

“Vorrei fare un appello a chi ritenga di poter valutare una risorsa inutilizzata in questo momento perché il rapporto con il pubblico per me è vita. La mia vera ambizione è tornare davanti alla gente. Che sia Rai, Mediaset, Discovery o la piazza. Dove c’è una telecamera per me è televisione. Certo, non pretendo compensi milionari come quelli di Stefano De Martino o di Amadeus, ma che mi si paghi l’esperienza e che si consideri che sono ancora una risorsa. […] Quello che io chiedo è di fare una televisione che mi appartenga e che possa condividere con la gente comune che per me è più importante dei cosiddetti vip”.

L’appello di Claudio Lippi ha ovviamente attirato l’attenzione del web e già in molti stanno sognando un ritorno del conduttore in tv. Che dunque nei mesi a venire il presentatore possa tornare sul piccolo schermo? Non resta che attendere per scoprirlo.