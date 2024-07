Anche Claudio Sona fa il gioco delle coppie più belle di Uomini e Donne ma mette lui e Mario Serpa per ultimi

Su TikTok sta ormai spopolando il filtro della classifica delle coppie più belle di Uomini e Donne, usato da alcuni ex volti del programma. In queste ore a giocare è stato anche Claudio Sona, che a sorpresa ha posizionato lui e la sua scelta Mario Serpa ultimi.

Il gesto di Claudio Sona

Era il 2016 quando Claudio Sona arrivò a Uomini e Donne, segnando una svolta nel dating show di Maria De Filippi. Per la prima volta nella storia del programma infatti ci fu un trono gay, che venne seguito da milioni di telespettatori. Il pubblico ben presto si appassionò al percorso di Claudio, che dopo qualche mese all’interno dello studio decise di lasciare la trasmissione con Mario Serpa. Come sappiamo la storia tra i due ebbe diversi alti e bassi, per poi concludersi dopo qualche tempo.

Ancora oggi però i fedeli fan di Uomini e Donne ricordano con piacere Claudio, che senza dubbio è stato uno dei tronisti più amati del dating show. Proprio in queste ore però Sona è tornato al centro dell’attenzione, per via di un filmato postato sui suoi social. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Come abbiamo visto, su TikTok sta spopolando il filtro della classifica delle coppie più belle di Uomini e Donne, usato anche da alcuni ex volti del programma. Nelle ultime ore così a giocare è stato anche lo stesso Claudio Sona. Quando però è uscita l’immagine sua e di Mario Serpa, a sorpresa l’ex tronista si è posizionato ultimo e il suo gesto non è affatto passato inosservato.

Attualmente l’ex corteggiatore non ha commentato l’accaduto e non sappiamo se nelle prossime ore deciderà di intervenire per dire la sua. Tra i due tuttavia a oggi non sembrerebbero esserci più rapporti ed entrambi si sono lasciati alle spalle quel capitolo della loro vita.