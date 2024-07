In queste ore l’ex tronista Nilufar Addati ha fatto su TikTok la classifica delle coppie più belle di Uomini e Donne e ha messo al primo posto lei e il suo ex Giordano Mazzocchi. Non tarda ad arrivare la reazione dell’ex corteggiatore.

Il gesto di Nilufar Addati

Sono passati ormai svariati anni da quando Nilufar Addati ha preso parte a Uomini e Donne. Dopo una breve partecipazione da corteggiatrice, l’influencer partenopea si è poi seduta sull’ambita poltrona rossa, dando il via al suo percorso da tronista. Proprio in quell’occasione fece così la conoscenza di Giordano Mazzocchi, che poco a poco conquistò la sua attenzione. Dopo una lunga frequentazione fatta di alti e bassi, la Addati scelse di lasciare il dating show proprio in compagnia del suo corteggiatore, dando il via alla loro storia d’amore.

Anche dopo la fine della trasmissione però tra i due non mancarono i problemi e così dopo soli 4 mesi di relazione la coppia partecipò anche alla prima edizione di Temptation Island Vip. In quell’occasione l’ex tronista e il suo compagno lasciarono il reality show insieme, ciò nonostante qualche mese dopo la storia giunse al termine.

Nonostante siano passati anni da quel momento, ancora oggi Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono in ottimi rapporti e tra loro è rimasto un grande affetto. Solo nelle ultime ore come se non bastasse è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web. Proprio l’ex tronista infatti ha fatto su TikTok la classifica delle coppie più belle di Uomini e Donne. Quando è uscita l’immagine di lei con Giordano così la Addati si è posizionata al primo posto. Poco dopo è arrivata la reazione di Mazzocchi, che commentando il video ha affermato: “Scontato”. L’ex tronista a sua volta ha replicato con una serie di cuori e ovviamente lo scambio di battute ha attirato l’attenzione del web.

Ancora in molti intanto fanno il tifo per la Addati e Mazzocchi. Tuttavia, come già precisato, a oggi tra i due c’è solo un gran bene.