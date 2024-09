Non tutti sanno che Non tutti sanno che Clayton Norcross e Jessica Morlacchi si erano conosciuti prima del Grande Fratello: ecco dove

Questa sera a varcare la porta rossa del Grande Fratello è stato Clayton Norcross, che è stato accolto da Jessica Morlacchi. Non tutti sanno però che i due gieffini si erano già conosciti in passato.

Il retroscena su Clayton Norcross e Jessica Morlacchi

Siamo nel pieno di una nuova puntata del Grande Fratello e anche questa sera non mancano le emozioni e i colpi di scena. Per i concorrenti e per il pubblico c’è stata infatti una grandissima sorpresa. A varcare la porta rossa è stato Clayton Norcross, ex protagonista dell’iconica soap opera Beautiful. L’attore è stato così accolto calorosamente dal resto gruppo, tuttavia poco prima è accaduto qualcosa che ha fatto sorridere il pubblico.

A incontrare per prima il neo gieffino è stata infatti Jessica Morlacchi e il faccia a faccia tra i due ha divertito tutti i fan del reality show. Tuttavia c’è un retroscena che coinvolge l’attore e la cantante che non conoscono tutti. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Clayton Norcross e Jessica Morlacchi si erano già conosciuti prima del Grande Fratello. Ebbene sì. L’ex volto di Beautiful aveva preso parte a una puntata di Oggi è un altro giorno e i due avevano avuto modo di chiacchierare e conversare. Calyton si era anche cimentato con il dialetto romano e proprio in questi minuti il video del loro incontro sta facendo il giro del web.

A #OggièUnAltroGiorno Clayton Norcross: “Ho imparato il romanesco nelle strade di Roma” 😀 pic.twitter.com/87L1mJ52uk — chesarà… (@chesararai) November 1, 2022

Ma cosa accadrà e come se la caverà Clayton all’interno della casa? Non resta che attendere per scoprirlo.