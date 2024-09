Lorenzo Spolverato chiarisce le dichiarazioni sulla sua ex fidanzata, che in queste ore non sono passate inosservate

Alcune ore fa nella casa del Grande Fratello Lorenzo Spolverato ha fatto alcune rivelazioni legate alla sua ex fidanzata, che tuttavia hanno fatto storcere il naso ai più. Questa sera così nel corso della diretta il gieffino ha avuto modo di fare chiarezza.

Le parole di Lorenzo Spolverato

Siamo entrati nel vivo della nuova edizione del Grande Fratello e il pubblico sta iniziando a fare la conoscenza dei nuovi concorrenti. In queste ore tuttavia a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Lorenzo Spolverato, che ha rilasciato alcune dichiarazioni legate alla sua ex storia e alla sua ex fidanzata che hanno lasciato i più esterrefatti. Tutto è iniziato quando alcuni inquilini stavano chiacchierando dell’amore e della concezione di una storia. A un tratto a prendere la parola è stato proprio Lorenzo, che ha affermato: “Perché l’amore tossico non è amore?”. Ma non solo. Quando gli altri hanno risposto in maniera negativa, Spolverato ha aggiunto: “Io la mia ex non la volevo vedere tanto felice”.

Questa sera così la questione è stata affrontata e Lorenzo Spolverato ha avuto modo di fare chiarezza sulle sue dichiarazioni. Il gieffino ha così affermato:

“Cosa volevo spiegare? La mia ultima relazione, durata quasi tre anni, è stata abbastanza tossica. Me ne sono accorto verso la fine del male che le ho causato, per la mia gelosia morbosa. Sono arrivato al punto di non stimarla, ed è una cosa bruttissima. Le persone che sono qui possono darmi una mano. Mi sento in colpa, sto ancora combattendo con questa cosa. Ho paura di avvicinarmi a qualcuno e di fare male a una donna”.

Non è tardata la reazione di Alfonso Signorini, che replicando a Lorenzo Spolverato ha concluso dichiarando: “L’amore tossico non è amore, lo sai anche tu. Questo è bene dirlo. Quando si ama una persona si vuole la felicità di quella persona”.