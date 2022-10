Clementino ospite all’Anema e Core per l’ultima apertura stagionale

Il rapper Clementino è stato ospite durante l'ultima apertura stagionale dell'Anema e Core a Capri esibendosi per i presenti

Anema e Core, Clementino ospite speciale

Clementino show a sorpresa ieri all’Anema e Core per l’ultima notte di apertura della Taverna caprese, prima della chiusura stagionale e la ripartenza del tour di Gianluigi Lembo e la band. Con il fine settimana di Confindustria, che ha visto ospiti del locale tanti giovani imprenditori di tutta Italia, chiudono i battenti (ma solo per qualche mese!) della mecca dell’intrattenimento isolano. Questa è la meta favorita di un pubblico sempre più internazionale e anche quest’estate di tanti personaggi dello spettacolo.

Possiamo per esempio citare Jamie Fox, Leonardo DiCaprio, Puff Daddy, Salma Hayek e François Pinault. Passando anche per Katy Perry, Selena Gomez, Vanessa Hudgens, Sofia Carson, Andrew Garfield, Sarah Ferguson, Sabrina Carpenter e Alex Rodriguez. Ovviamente senza dimenticare i VIP nostrani come Aurora Ramazzotti, Valentina Ferragni, Sara Daniele, Gigi D’Alessio, Elisabetta Gregoraci, Eleonora Daniele e Veronica Maya.

Clementino ospite all’Anema e Core di Capri

Clementino, quindi, è stato solo uno dei tantissimi e apprezzatissimi ospiti dell’Anema e Core. Giunge al termine, perciò, un’estate indimenticabile al ritmo dei più grandi successi della canzone napoletana mixati con le hit internazionali e i tormentoni del momento. Gianluigi e l’Anema e Core Band porteranno il sogno divenuto realtà dell’indimenticabile Guido Lembo in giro per lo Stivale e all’estero in nuove tappe che verranno presto annunciate. “La nostra estate finisce qui – commenta Lambo sui suoi canali social – ma ogni fine nasconde sempre un nuovo inizio“.

