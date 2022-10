1 Lo sfogo di Attilio Romita

Un post puntata piuttosto intenso quello vissuto nella Casa del Grande Fratello Vip 7. Attilio Romita è finito nuovamente al televoto con alcuni coinquilini e non sembra averla presa granché bene. A infastidire il giornalista, però, non è la nomination di per sé, ma le motivazioni date. Secondo il suo pensiero, infatti, è necessario dare una valida ragione anziché soffermarsi su questioni frivole:

“Ma non me la prendo”, ha detto rivolgendosi a Cristina Quaranta lì presente in giardino insieme ad altri coinquilini. Attilio Romita ha dunque rivelato cosa l’ha seccato principalmente: “Io sono infastidito dalla stupidità delle persone. Perché uno mi deve dire ‘senti, tu non ti lavi, puzzi e io ti nomino’. Ma se tu mi dici ‘ti nomino perché le ciabatte fanno clap clap’, io ti mando a fan**lo da mo fino a quanto finirà il Grande Fratello. Perché mi avete rotto i cog***ni. Anche perché a me non interessa di partecipare, di vestirmi da fatina o da maga o farmi dire che fumo troppe sigarette…”

ATTILIO “ SE TU MI NOMINI PERCHÉ LE CIABATTE FANNO CLAP CLAP IO TI MANDO A FANCULO DA QUA FINO ALL’ ANNO PROSSIMO, MI AVETE ROTTO I COGLIONI “ ATTILIO ON FIRE 🔥🔥🔥 #gfvip pic.twitter.com/shlnQ0ohgd — NIKITILANDIA (@caltagirone96) October 18, 2022

E non è finita qui. Attilio Romita, che già in altre occasioni è parso seccato e ha fatto qualche critica, si è messo a parlare con Antonella Fiordelisi. L’influencer ha detto rivolgendosi a lui: “La maggior parte sono stupidi”. A queste parole il giornalista ha sbottato: “E ho capito, ma questi li mettono tutti con l’immunità, tutti ogni volta… Appena vedono che uno sta a rischio ti danno l’immunità. E noi ci dobbiamo scannare come due cretini”.

Non Attilio che sputtana il gioco degli autori #gfvip pic.twitter.com/1KCtZMRNm7 — giggia 🦚 (@mummyunicorn) October 18, 2022

Attilio: "Charlie, se non ti avessero messo in immunità saresti già fuori da qua, sei stato bravo a tessere una rete di relazioni utili ed efficaci, se fai una cacata ti mettono in immunità e sei apposto" #gfvip pic.twitter.com/SjqOuqi1zw — 赤 Red Bengala (@RedBengala) October 18, 2022

Insomma Attilio Romita nella notte è parso davvero molto infastidito e, particolarmente furioso, ha detto la sua riguardo le ultime nomination. La scorsa settimana, sempre in un post puntata, il giornalista ha fatto una rivelazione sulla sua vita privata e, in particolare, su sua figlia…