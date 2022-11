NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Novembre 2022

GF Vip 7

Le parole di Guendalina Tavassi

Pochi giorni fa a entrare nella casa del Grande Fratello Vip 7 per avere un confronto con Antonella Fiordelisi è stata Guendalina Tavassi. La schermitrice ha infatti criticato Edoardo Tavassi e così a quel punto l’ex gieffina ha deciso di intervenire. Tra le due tuttavia c’è stato un acceso scontro e naturalmente non si è arrivati ad alcun tipo di chiarimento. In queste ore intanto Guendalina è stata ospite del programma radiofonico Non Succederà Più, e nel corso della chiacchierata è tornata ad attaccare Antonella, spendendo per lei delle parole non dolci. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“Ha detto cose pesanti Antonella. Ero lì per dirle che non era bello che dicesse cose alle spalle a mio fratello e poi stesse tutto il giorno con lui. Lei ha cominciato a darmi della stupida e a parlare in latino. Lo cerca sempre, lei è una persona priva di ironia. Pensasse al suo fidanzato. Che ne ha uno dentro, uno fuori, non si capisce. Lei è l’ultima persona che può dare pareri e giudizi su chiunque altro”.

Ma non solo. Proseguendo il suo sfogo Guendalina Tavassi continua ad attaccare Antonella Fiordelisi, parlando del suo comportamento all’interno della casa:

“È entrata che le piaceva questo, si è invaghita di Antonino e poi si è buttata su Edoardo. Quindi è l’ultima che può dire che lui è entrato solo per cercare una donna. Insomma, se non riesci a carpire l’ironia il problema non è il nostro. Rispondo alla signorina Antonella, ho visto che invece di imparare le declinazioni ha imparato le inclinazioni. Fino al Grande Fratello era conosciuta per aver mostrato il sedere. Io l’ho conosciuta per uno scherzo a Le Iene dove le stavano massaggiando il sedere. Ho detto “ah, c’è anche una faccia, Antonella.” Insomma tutto questo intelletto, accusare me di volgarità…”.

Guendalina Tavassi ha anche affermato che secondo il suo pensiero la relazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non avrà vita lunga. Che la schermitrice venga informata del nuovo attacco dell’ex gieffina? E soprattutto, cosa accadrà in quel caso? Non resta che attendere per scoprirlo.