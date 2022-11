NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Novembre 2022

Amici 22

Ennesimo provvedimento ad Amici 22

Siamo nel pieno di una nuova puntata di Amici 22 e per gli allievi della scuola è arrivato l’ennesimo provvedimento disciplinare. Ancora una volta infatti i ragazzi sono stati ripresi dalla produzione per via delle pulizie. Maria De Filippi ha così mandato in onda un filmato in cui si nota la casetta in disordine e sporca. A quel punto i cantanti e i ballerini si sono dovuti sottoporre a delle gare, durante le quali sono stati decisi i concorrenti che avrebbero dovuto affrontare delle punizioni. Tuttavia dopo le esibizioni a intervenire è stata la stessa conduttrice, che ha chiesto ai ragazzi se trovassero giusto il risultato, e se qualcuno dovesse salvarsi dal provvedimento disciplinare. Per di più la De Filippi ha invitato i colpevoli ad alzarsi.

Quando però ad ammettere le loro colpe sono stati solo Aaron, Piccolo G e Tommy Dali, Maria è andata su tutte le furie. A quel punto la presentatrice ha non solo rimproverato la classe, ma anche svelato chi sono i ragazzi che si danno sempre da fare in casetta, salvandoli così dal provvedimento. Come se non bastasse a intervenire sono stati anche i professori, che hanno a loro volta duramente condannato il comportamento dei ragazzi.

Nel mentre il primo a rivedere un provvedimento è stato NDG che è finito in sfida immediata. Il cantante di Amici 22 tuttavia ha vinto la gara ed è così rimasto all’interno della scuola. Ad affrontare una sfida saranno anche Gianmarco e Mattia. Nelle ore a venire come se non bastasse anche altri allievi potrebbero affrontare le conseguenze del provvedimento.

Ma cosa accadrà a questo punto? I ragazzi riusciranno a superare le loro sfide? Non resta che attendere per scoprirlo.