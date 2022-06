Clizia Incorvaia attaccata per un video sullo svezzamento del figlio, lei replica furiosa

1 Critiche a Clizia Incorvaia per lo svezzamento del figlio

Sui social la polemica è sempre dietro l’angolo. E quando si tratta di come una persona cresce un figlio, se ne leggono davvero di tutti colori. Come se non bastassero le opinioni non richieste di parenti, amici e conoscenti riguardo allattamento, svezzamento, educazione ecc di un figlio, ci pensano anche gli utenti dei social. È quello che è successo a Clizia Incorvaia che è stata inondata di messaggi di polemica dopo un video.

In pratica la nota influencer siciliana aveva caricato sul suo profilo Instagram un breve video con la prima pappa data al suo bambino Gabriele, nato dalla relazione con Paolo Ciavarro. Si trattava quindi di un video sullo svezzamento del piccolo. E proprio questo ha scatenato il caos.

Clizia avrebbe ricevuto tanti commenti in cui questi utenti obiettavano sul percorso di svezzamento. In parole povere, reputavano che fosse troppo presto. Insomma tante polemiche e attacchi gratuiti, tanto che lei è stata costretta a rimuovere il video dal suo profilo. Successivamente ha pubblicato due storie in cui ha zittito (si spera una volta per tutte) le varie persone che si intromettono in ambiti di cui non sanno nulla.

“A tutti i pediatri improvvisati sul web: abbiamo iniziato lo svezzamento piano piano, adesso abbiamo provato la frutta, e poi capiremo. Tutto questo dopo aver parlato con il nostro pediatra che segue in maniera eccelsa Gabriele. Ho dovuto eliminare il video della prima pappa di Gabriele, perché non voglio energie negative e gente che scriva cose senza criterio sotto un video di bellezza. E non permetto a gentaglia di rovinare e inquinare anche ciò. Noi abbiamo un pediatra e a lui facciamo riferimento, non a tuttologi vari ed eventuali”.

Successivamente Clizia Incorvaia ha anche pubblicato delle storie in cui ha annunciato che presto farà una diretta con una pediatra per parlare di svezzamento. Così da zittire di nuovo tutti colore che vogliono mettere bocca su argomenti che non li riguardano e di cui non sanno nulla.

Purtroppo per lei, non è la prima volta che riceve critiche sempre sulla sua vita di mamma. Ecco cosa era successo in passato…