Nicolò Figini | 4 Dicembre 2022

La paura di Antonino Spinalbese e altri concorrenti

Un paio di giorni fa alcuni vipponi, tra cui Antonino Spinalbese, Edoardo Tavassi, Luciano Punzo e Luca Salatino hanno fatto uno scherzo insieme a Charlie Gnocchi. La vittima consapevole era proprio lui ma gli altri vipponi non ne sapevano nulla. I concorrenti citati in precedenza, quindi, lo hanno legato, messo dei calzini in bocca e una parrucca in testa. Successivamente Antonella e Donnamaria lo hanno liberato, ignari di tutto quanto. Fatto sta che di lì a poco è scoppiato il caso.

Pare, infatti, che Charlie si sia molto offeso per come l’hanno trattato e ha accusato i suoi “rapitori” di aver esagerato a un certo punto. Loro hanno affermando che sul momento sembrava che si stesse divertendo. Particolarmente adirato Attilio Romita, il quale ha detto che il comico è capace di cambiare idea ogni cinque minuti e che se si comporta in questo modo non è colpa di nessuno se non di se stesso. Gnocchi ha aggiunto: “Qualcuno di voi si fa sempre prendere la mano, lo scherzo non faceva ridere“. Trovandosi a scontrarsi con Antonino e Tavassi.

A causa di tutto ciò, poi, anche nella giornata di ieri abbiamo assistito a uno scontro verbale tra Antonino Spinalbese e Charlie. Il primo, dopo essere stato provocato, ha affermato: “A L’Isola dei Famosi ti faccio arrivare, posso essere il tuo manager“, come a significare che sia solo in cerca di attenzioni per uno spazio in TV. Ovviamente solo una sua personalissima opinione. In queste ore, però, pare che coloro che hanno fatto lo scherzo abbiano paura di essere squalificati. Il loro pensiero, infatti, è che Gnocchi possa avere ragione.

Sul web, come vediamo anche qui, ridono di tale ragionamento: “Sono convinti che questo sarà il loro ultimo sabato e che lunedì verranno squalificati io non ce la faccio più“. Alcuni utenti del web, invece, pensano che si prenderanno una bella strigliata dal conduttore. Vedremo cosa accadrà. Seguiteci per molte altre news.