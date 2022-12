NEWS

Andrea Sanna | 4 Dicembre 2022

Pierpaolo Pretelli verissimo

Le lacrime di Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli oggi pomeriggio ha avuto un’intensa chiacchierata con Silvia Toffanin a Verissimo. Il conduttore del GF Vip Party ha avuto il piacere di raccontarsi ai microfoni del programma di Canale 5 e svelare qualcosa in più di sé e della sua vita.

Tra le tante cose Pierpaolo Pretelli ha ricordato con grande affetto la sua cara nonna Anna: “Lei è stata veramente più di una mamma. Donava amore a tutti pur non avendo nulla. Percepiva una piccola pensioncina e lei ogni tanto mi metteva una paghetta in un tovagliolino di carta e mi diceva di fare la ricarica telefonica”.

La nonna di Pierpaolo Pretelli è venuta a mancare nel 2009, quando lui si è trasferito a Roma per gli studi. Proprio riguardo a quel periodo ha riportato a galla una vecchia conversazione con lei:

“Mi disse che non poteva vedermi fisicamente, ma che mi avrebbe comunque fatto una ricarica. Era fissata con questa cosa. Chiudiamo la chiamata e dopo 20 giorni mi chiamano dicendo che era stata male. Io così sono partito per tornare a Maratea. Nel tragitto mi dicono che non ce l’aveva fatta. È stato uno strazio. Ero più distrutto io dei miei zii, che già erano sconvolti. Lei era parte del mio cuore”.

Dopo i funerali Pierpaolo Pretelli ha fatto ritorno a Roma per riprendere in mano la sua vita e gli studi, anche se non era dell’umore.

“Dopo poco che è morta, era il periodo di Natale. Lei è venuta a mancare il 28 novembre. A ricordare questo momento mi viene la pelle d’oca, ma non posso non credere sia lei. Mi arrivò una ricarica telefonica di 10 o 15 euro, il 23 dicembre”. E ancora Pierpaolo Pretelli: “Chiamai alcuni della famiglia per chiedere, ma non era stato nessuno di loro. L’ho vissuta come un segno. La sento sempre con me e penso che se sono riuscito a realizzare i miei sogni è anche grazie a lei”.

E ancora con la voce rotta dalla commozione, Pierpaolo Pretelli ha detto a Verissimo: “Io non l’ho mai dimenticata. Ancora oggi quando mi sento solo penso lei. Piango per lei. La vedo negli occhi di mio figlio, la sento vicina e penso che mi abbia aiutato a realizzarmi nel lavoro, a essere papà, a trovare l’amore”.

Per concludere, sempre tra le lacrime, Pierpaolo Pretelli ha detto di non aver mai dimenticato la sua nonna Anna e non aver mai superato la sua assenza.