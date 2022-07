Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, anche il figlio appena nato con il covid: lei racconta come sta

1 Anche il figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ha preso il Covid

Un po’ di tempo fa Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro avevano raccontato di aver preso nuovamente il Covid. E aveva aggiunto che il loro figlio Gabriele, che ha pochi mesi, per fortuna era negativo. Purtroppo, però, col passare dei giorni anche il piccolo è risultato positivo al virus e i suoi genitori sono stati molto preoccupati.

A raccontarlo è stata proprio Clizia che oggi ha messo un post sul suo profilo Instagram con una foto che ritraeva lei, il compagno e il figlio. Ad accompagnare lo scatto c’è una didascalia con scritto: “Sono state giornate impegnative, i genitori capiranno. Anche il piccolo Gabri ha contratto il covid. Ma il peggio è passato!!”

Molta preoccupazione, quindi, tra gli utenti che hanno voluto sapere subito come sta il piccolo Gabriele e come sono stati i sintomi. Ovviamente sono apparsi anche messaggi di vicinanza e pronta guarigione per tutti e tre. E troviamo anche commenti di grande comprensione. Consideriamo che il Covid, in un bambino, fa sempre molto preoccupare specialmente se non protetto dal vaccino.

A quanto pare adesso va tutto bene e, come gli stessi Clizia Invìcorvaia e Paolo Ciavarro hanno scritto, il peggio è davvero passato. Comunque l’influencer ha raccontato qualche dettaglio in più nelle sue storie Instagram, rivelando che i sintomi non sono stati leggeri nel figlio. Ecco cosa ha detto…