Clizia Incorvaia: il fratello Mattia la difende a Pomeriggio 5

Le forti frasi pronunciate da Clizia Incorvaia contro Andrea Denver nella casa del Grande Fratello Vip hanno avuto una forte risonanza, scatenando l’ira dei telespettatori. La produzione del reality ha adottato il regolamento che ne ha visto l’espulsione immediata della concorrente nel corso della puntata. A parlare, dopo la sorella Micol adesso è il fratello dell’influencer, Mattia. Il ragazzo è stato ospite di Pomeriggio 5 e sebbene condanni il gesto di Clizia, al contempo la difende dalle critiche che si sono scatenate contro di lei.

Ma leggiamo le dichiarazioni di Mattia per sua sorella Clizia Incorvaia nello studio di Barbara d’Urso:

“Innanzitutto grazie Barbara per avermi dato la possibilità di intervenire. È un argomento delicatissimo. Io di mio posso dirti che Clizia ha usato parole gravi, gravissime e ingiustificabili. C’è da dire che nei momenti di rabbia uno dice anche cose che non pensa, non nella casa del Grande Fratello”.