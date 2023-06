NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Giugno 2023

I Coldplay duettano con Zucchero

Continuano le sorprese e le emozioni durante i concerti italiani dei Coldplay. Da ormai una settimana la band britannica è arrivata nel nostro paese per una serie di live evento, due a Napoli e quattro a Milano, che hanno registrato il tutto esaurito da mesi. Attualmente restano ancora due show a San Siro prima che Chris Martin e il resto del gruppo lascino l’Italia, e senza dubbio anche in occasione degli ultimi live ne vedremo di belle. Solo ieri sera si è tenuta la seconda data milanese, durante la quale è accaduto qualcosa di completamente inaspettato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

A sorpresa infatti a salire sul palco è stato nientemeno che Zucchero, che ha così duettato con Chris Martin. Alla vista del re del blues l’intero stadio è scoppiato in un fragoroso boato, e a quel punto i due cantanti si sono esibiti sulle note dell’iconico brano Diamante. Ma non è finita qui.

ieri zucchero ospite al concerto dei coldplay e hanno cantato diamante, piango. 😭❤️‍🩹pic.twitter.com/nc9N5to2Xa — fottutissima (@unpooverthetop) June 27, 2023

Successivamente infatti i Coldplay hanno omaggiato nuovamente la città di Milano, esibendosi ancora una volta con O mia bela Madunina in compagnia di Zucchero. Successivamente l’artista italiano ha concluso la sua performance con voce e chitarra sulle note di Hey Man. Grande emozione dunque per tutti i 60 mila presenti a San Siro, che hanno potuto godere di un momento irripetibile. Il video del duetto in queste ore ha fatto il giro del web e naturalmente non sono mancati centinaia di commenti da parte degli utenti.

Nel mentre mercoledì 28 e giovedì 29 giugno si terranno gli ultimi due concerti italiani della band britannica, che poi proseguirà il suo tour nel resto d’Europa, in Nord America, in Asia e infine in Oceania. In questi giorni intanto si mormora anche che la prossima estate il gruppo possa tornare nel nostro paese. Al momento però non resta che attendere per avere ulteriori news in merito.