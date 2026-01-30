Parte stasera Colpa dei sensi, la nuova fiction di Canale 5 con protagonista Gabriel Garko: ecco le anticipazioni e la trama.

Colpa dei sensi anticipazioni

Andiamo a leggere le anticipazioni di Colpa dei sensi, la nuova fiction con protagonista Gabriel Garko. La data di inizio della miniserie è fissata per questa sera, venerdì 30 gennaio 2026, naturalmente su Canale 5.

Lo show è nato da un’idea di Simona Izzo ed è diretto da Ricky Tognazzi. Tre le puntate che terranno compagnia al grande pubblico, ognuna di esse formata da due episodi.

Nel cast, oltre a Gabriel Garko, troviamo Anna Safroncik, Tommaso Basili, Ricky Tognazzi, Francesco Venditti, Giorgia Würth.

E ancora il cast vede la partecipazione di Lina Sastri, Rosanna Banfi, Nicola Pistoia e Marco Cocci.

Trama

Ma di cosa parla Colpa dei sensi e qual è la trama della nuova fiction con Gabriel Garko?

La storia parte con il ritorno di Davide ad Ancona. L’uomo è costretto a tornare a casa a causa delle gravi condizioni di salute del padre, che nel mentre è accusato dell’omicidio della moglie.

Davide, tuttavia, non ha mai creduto a questa storia e decide così di fare la luce sulla questione, per scagionare una volta per tutte il genitore. Mentre è in cerca della verità, si imbatte nuovamente in Laura, suo grande amore che non ha mai dimenticato.

La donna tuttavia è sposata con Enrico, ex migliore amico di Davide. Il matrimonio è però solamente una facciata e così tra Laura e Davide si riaccende la passione, che rischia di portare a galla i segreti della potente famiglia di Enrico. Un nuovo misterioso omicidio nel mentre stravolge la situazione, mentre Davide tenta di fare l’impossibile per riaccreditare il nome di suo padre.

Dove vedere Colpa dei sensi: orari e streaming

Dopo aver letto le anticipazioni e la trama di Colpa dei sensi, scopriamo dove possiamo vedere la fiction e tutti gli orari.

La prima puntata della miniserie andrà in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 30 gennaio gennaio 2026, subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna.

C’è tuttavia anche la possibilità di vedere la fiction in streaming, collegandosi al sito o all’app di Mediaset Infinity.

