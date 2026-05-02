I bermuda da donna sono tornati di moda e possono essere abbinati al meglio per riuscire a slanciare la silhouette.

Quando le temperature iniziano a salire la voglia di leggerezza prende il sopravvento anche nel modo di vestirsi, ed ecco che tornano di moda anche i tanto amati bermuda da donna. Sono tanti i modelli che si possono sfoggiare a seconda del tipo di look che si preferisce. Si tratta di un capo molto versatile e facilmente adattabile.

Come abbinare i bermuda da donna: i nuovi protagonisti

La bella stagione sta arrivando e, tra qualche pioggia e un po’ di vento, le temperature hanno iniziato a salire e a far venire voglia di accorciare gli orli. I bermuda sono perfetti per dare un tocco di leggerezza al proprio modo di vestirsi, per iniziare a scoprire le gambe e mostrare look primaverili. Sono dei veri e propri alleati di stile, molto versatili e in grado di adattarsi perfettamente a moltissimi outfit, a seconda dell’occasione in cui si vogliono sfoggiare.

La scelta deve ricadere anche sul giusto tessuto. Il denim leggero per un look più urbano e versatile, il lino o il cotone pregiato per maggiore freschezza e il giusto tocco di eleganza. I bermuda cargo sono perfetti per un look casual, ma sanno anche essere raffinati se accompagnati dai giusti accessori. Per un tocco femminile si possono scegliere modelli con ricami e dettagli curati. I bermuda riescono a slanciare la silhouette, bilanciare le proporzioni ed esaltare il proprio corpo.

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Come abbinare i bermuda da donna: I look per slanciare la silhouette

Sono tanti gli abbinamenti possibili con i bermuda, perché sono un capo molto versatile. Vengono spesso indossati insieme a stivali sotto al ginocchio, per valorizzare la gamba e slanciare la figura. Possono essere abbinati anche con camicie e blazer leggeri per completare il look.

I bermuda in denim sono sicuramente più pratici e casual. Ne esistono moltissimi modelli, tutti incredibilmente versatili. Tra frange, ricami e dettagli applicati, possono essere abbinati a t-shirt minimal o oversize e sandali flat. Le donne con gambe più snelle possono scegliere modelli leggermente svasati per il giusto equilibrio sui fianchi, mentre quelle che preferiscono la comodità possono scegliere dei modelli con elastico in vita, molto più pratici.

Se amate i bermuda in lino o cotone, si possono scegliere delle cinture sottili nel caso di modelli a vita alta, o modelli a vita bassa per un look casual. Sì agli abbinamenti con camicie e décolleté, per uno stile perfetto per giornate in città e aperitivi. Per valorizzare ancora di più la figura, si possono scegliere dei bermuda a vita alta con pieghe frontali.