Quella tra Alex Zanardi e Daniela Manni è una storia d’amore nata lontano dal clamore mediatico e cresciuta negli anni con solidità e complicità.

L’Italia saluta Alex Zanardi, simbolo di coraggio, resilienza e straordinaria forza umana. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo nel mondo dello sport, ma anche tra chi ha trovato nella sua storia un esempio concreto di rinascita. Accanto a lui, per tutta la vita, c’è stata Daniela Manni, moglie, compagna e presenza fondamentale in ogni fase del suo percorso, dentro e fuori dalle piste.

Chi è Daniela Manni, team manager e pilastro di Alex Zanardi

Daniela Manni è molto più della moglie di Zanardi: è stata una figura discreta ma determinante, capace di accompagnarlo nei momenti di gloria così come in quelli più difficili. Di professione, ha lavorato a lungo come team manager, sviluppando una competenza organizzativa e una capacità di gestione che si sono rivelate cruciali soprattutto dopo l’incidente che ha cambiato per sempre la vita del marito. Pur mantenendo sempre un profilo lontano dai riflettori, Manni è diventata nel tempo un punto di riferimento per chiunque fosse vicino al campione, dimostrando una dedizione totale e una forza silenziosa.

Daniela Manni e Alex Zanardi: una storia d’amore lunga una vita

Quella tra Alex Zanardi e Daniela Manni è una storia d’amore nata lontano dal clamore mediatico e cresciuta negli anni con solidità e complicità. I due si erano conosciuti da giovani e, fin da subito, il loro legame si era distinto per equilibrio e sostegno reciproco. Il loro matrimonio è stato segnato da sfide importanti, ma anche da momenti di grande felicità, come la nascita del figlio Niccolò. Daniela ha sempre rappresentato per Zanardi un porto sicuro, una presenza costante capace di tenere insieme la dimensione privata e quella pubblica di un uomo spesso sotto i riflettori.

Dopo l’incidente di Zanardi: la forza di ricominciare

Il momento più difficile per la coppia arriva nel 2001, con il drammatico incidente sul circuito del Lausitzring, in Germania, che costa ad Alex Zanardi l’amputazione di entrambe le gambe. È in questa fase che il ruolo di Daniela Manni emerge con ancora più forza. Non solo moglie, ma anche guida e sostegno quotidiano, Daniela ha affrontato insieme al marito il lungo percorso di riabilitazione. In diverse interviste, ha raccontato quel periodo con lucidità e determinazione: «Non ci siamo mai chiesti perché fosse successo, ma cosa potevamo fare da quel momento in poi». La scelta di guardare avanti, senza lasciarsi travolgere dalla disperazione, diventa il tratto distintivo della loro nuova vita. Zanardi torna allo sport, prima con le auto modificate, poi con il paraciclismo, arrivando a vincere medaglie paralimpiche e a scrivere nuove pagine di storia.

Le parole di Daniela Manni e la nascita di Obiettivo3

Nel corso degli anni, Daniela Manni ha rilasciato poche ma significative dichiarazioni pubbliche. In un’intervista televisiva, aveva sottolineato: «Alex ha sempre avuto una capacità incredibile di trasformare le difficoltà in opportunità. Io ho solo cercato di stargli accanto, come avrebbe fatto lui con me». Dopo il secondo grave incidente nel 2020, durante una gara di handbike, la sua riservatezza si è fatta ancora più marcata. Tuttavia, il suo impegno nel seguire il marito e nel proteggere la famiglia è rimasto costante, lontano dalle telecamere ma profondamente concreto.

Uno dei progetti più significativi legati alla seconda vita di Zanardi è la nascita di Obiettivo3, associazione fondata per avvicinare le persone con disabilità allo sport. Anche in questa iniziativa, Manni ha avuto un ruolo importante, contribuendo all’organizzazione e alla crescita del progetto, che fin da subito ha avuto l’obiettivo di creare opportunità, abbattere barriere e promuovere una cultura dell’inclusione attraverso l’attività sportiva. Il messaggio era chiaro: lo sport può essere uno strumento potente di rinascita, proprio come lo è stato per Zanardi.