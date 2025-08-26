Con AIXI Smart TV by TaTaTu, completamente conforme alla normativa italiana e dotata di tastierino numerico completo, tasto dedicato al digitale terrestre e barra iniziale con accesso diretto a Rai, emittenti locali, radio e servizi streaming, arrivano fino a 6.000 film gratuiti e una tecnologia già adottata dai set di Hollywood.

Nel 2025, il sistema televisivo italiano ha subito una trasformazione storica: grazie al Regolamento AGCOM n. 257/2025, entrano in vigore nuove disposizioni sul layout e le funzionalità dei telecomandi delle Smart TV. L’obiettivo: ripristinare il ruolo del servizio pubblico e garantire trasparenza nel mercato dell’intrattenimento.

Le linee guida prevedono:

1. Tastierino numerico completo (0–9) – obbligatorio, per consentire una selezione diretta dei canali;

2. Tasto dedicato al canale del digitale terrestre (DTT) – richiesto per favorire l’accesso immediato a RAI e alle emittenti locali;

3. Barra iniziale semplificata – deve garantire visibilità a schemi chiari per canali pubblici, radio e servizi di interesse generale entro il primo click.

L’AGCOM stessa, in una nota ufficiale del 15 giugno 2025, ha dichiarato: “Tali misure tutelano il pluralismo e l’accesso equo ai contenuti, rafforzando il ruolo della televisione pubblica e dei territori locali.” La decisione si colloca in un contesto in cui il consumo video si è spostato drasticamente verso piattaforme on-demand, talvolta a discapito delle realtà locali.

In tale contesto, AIXI Smart TV by TaTaTu si distingue come il primo prodotto a integrare completamente la normativa italiana, unendo conformità e innovazione. Non si tratta di mera ottemperanza: AIXI integra anche da subito TaTaTu Streaming, una piattaforma esclusiva che renderà disponibili fino a 6.000 film gratuiti, da vedere senza abbonamento, trasformando il salotto in una vera e propria sala cinematografica globale.

Ma non è tutto: le AIXI Smart TV sono già entrate nel mondo del cinema internazionale. Il regista Premio Oscar Bobby Moresco, dopo aver utilizzato i monitor AIXI sul set di “Maserati: The Brothers” (con un cast stellare che comprende Al Pacino, Anthony Hopkins, Jessica Alba, Michele Morrone e Salvatore Esposito), ha deciso di adottarli anche per il suo nuovo progetto: “Bugatti: The Genius”.

Analisi di mercato e impatto: secondo una recente indagine di Auditel (maggio 2025), il 78% delle famiglie italiane possiede una Smart TV, ma oltre il 60% lamenta difficoltà nell’accesso ai canali pubblici nelle piattaforme interne. AIXI risponde a questa necessità con una soluzione immediata, conforme e innovativa.

Andrea Iervolino, CEO di TaTaTu:

“Con AIXI abbiamo creato una Smart TV che rispetta le nuove normative AGCOM, ma che va oltre: non è solo un televisore, è una porta d’accesso a un mondo di contenuti gratuiti e di altissima qualità. La differenza tecnica si vede subito: schermi progettati per garantire fedeltà cromatica, luminosità costante e un’esperienza visiva che soddisfa persino i registi di Hollywood. Il bello è che tutto questo non è pensato solo per i professionisti del cinema, ma per le famiglie e per i giovani: chiunque potrà accendere la propria AIXI Smart TV e avere a disposizione fino a 6.000 film gratis, senza barriere. È la dimostrazione che la tecnologia può essere al tempo stesso democratica e glamour.”