Cosa sta succedendo tra California e Fausto dei Coma Cose? Un gesto eloquente di lui ha allarmato i fan in queste ultimissime ore. Ecco cosa è emerso in rete…

Crisi per i Coma Cose

Durante questa estate si è parlato anche dei Coma Cose e di una presunta crisi in corso per la coppia – non solo lavorativa ma anche di vita – formata da California (Francesca Mesiano all’anagrafe) e Fausto Zanardelli.

Delle foto segnalate a Deianira Marzano nei mesi scorsi hanno acceso i riflettori su di loro, ma era arrivata una pronta smentita che aveva fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan dei Coma Cose.

Ma ora cosa succede? I più attenti che seguono con attenzione ogni movimento da parte del duo musicale, hanno notato qualcosa di molto strano. Consultando il profilo Instagram di Fausto, infatti, hanno notato che lui non segue più California (discorso diverso per lei che al momento ha lasciato il follow).

Il profilo di Fausto dei Coma Cose

Una mossa social che ha fatto immediatamente il giro del web e gettato nuove ombre sul rapporto. Sono emerse numerose ipotesi, ma nulla che possa darci la certezza di cosa sta succedendo davvero tra Fausto e California dei Coma Cose.

Chi li ha visti in concerto in questi giorni, però, sostiene che sembravano piuttosto affiatati e complici tra loro, dunque non si spiegano ora cosa possa essere accaduto. C’è chi non vuole pensare davvero a una crisi e ipotizza magari una mossa legata a qualche progetto musicale che dovrà arrivare da qui alle prossime settimane/mesi. Che si tratti solo di un errore oppure c’è dell’altro?

Sta di fatto però che il gesto di Fausto non è passato inosservato e ora i fan dei Coma Cose temono possa essere successo qualcosa tra lui e sua moglie. Attendiamo chiaramente di scoprire cosa succederà e se i diretti interessati decideranno di intervenire per spegnere i gossip di queste ultime ore.