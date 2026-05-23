L’Overline labbra è una tecnica che aiuta a rendere le labbra molto più grandi, senza dover ricorrere alla chirurgia. Un trucco perfetto per risaltare la propria bocca.

L’overline labbra: come funziona

La tecnica dell’overline labbra è molto amata dalle celebrità internazionali, che la sfoggiano in tanti modi diversi, alcune più naturali, altre più strong e definite. Per avere le labbra più grandi e realizzare un effetto overline lips perfetto è importante preparare le proprie labbra al trucco, in modo che si possa applicare con più facilità e abbia una durata maggiore. Per farlo bisogna idratare ed esfoliare le labbra, usando degli scrub delicati e naturali. Questo consente di eliminare le cellule morte ed eventuali pellicine. Dopo questo passaggio bisogna pensare all’idratazione delle labbra, con maschere labbra sotto forma di patch o in crema, da tenere in posa almeno 15-20 minuti. Si può anche utilizzare un balsamo labbra, ricordandosi di rimuoverlo prima del make-up.

Un altro prodotto utile per l’overline labbra è il volumizzante che, grazie agli attivi al suo interno, fa in modo che le labbra vengano irrorate di sangue per risultare più gonfie. Questo avviene perché il prodotto contiene sostanze leggermente irritanti per la mucosa, anche se naturali, come cannella o mentolo. Ovviamente ne esistono di più leggeri e più intensi, a seconda di quanto sopportate il bruciore e pizzicore che spesso comportano.

Overline labbra: la matita e il rossetto per un tocco perfetto

Per l’overline labbra sono utili anche altri due prodotti, ovvero la matita e il rossetto. La matita aiuta a delineare il contorno delle labbra, per cui è indispensabile per ottenere l’effetto desiderato. Quando si passa la matita sulle labbra di può allargare leggermente il contorno, al massimo di uno o due millimetri, così da rendere le labbra apparentemente più gonfie e carnose. La matita serve a tracciare le linee per riuscire ad applicare in modo corretto il rossetto e, essendo di cera, riuscirà anche a contenere eventuali sbavature.

Per ottenere un risultato perfetto bisogna concludere con il rossetto, tenendo conto che i colori chiari aiutano a ingrandire e quelli scuri a rimpicciolire. Per questo è meglio scegliere i primi. I migliori sono i rossetti nude, di tonalità neutre, che fanno sembrare le labbra più voluminose. Il rossetto va applicato lasciando libero il centro delle labbra, dove bisogna metterne uno più chiaro. In questo modo si va a creare un effetto sfumato in grado di rendere le labbra più grandi e rimpolpate. Per enfatizzare ancora di più si può applicare una goccia di lucidalabbra solo al centro delle labbra. Si consiglia sempre di scegliere colori opachi per una tenuta maggiore, in modo da non far notare troppo lo stacco tra le labbra e la zona dell’overline, così da ottenere un effetto più naturale.