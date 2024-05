Spettacolo

Nicolò Figini | 16 Maggio 2024

Amici 23

Come funziona il televoto della finale di Amici 23? Ecco il regolamento e come fare a votare i finalisti al Serale

Siete curiosi di scoprire il regolamento per quanto riguarda l’invio dei voti durante l’ultima puntata del Serale? Ecco come funziona il televoto della finale di Amici 23.

Il televoto nella finale di Amici 23

In queste ore si è parlato molto di una segnalazione dal dietro le quinte del talent in merito al rapporto tra Holden e Sarah. Tutto ciò a pochi giorni di distanza dall’ultima puntata che vedrà una sfida a sei tra i finalisti. Ma come funziona il televoto nella finale di Amici 23?

A rivelarlo è stato il regolamento pubblicato proprio da Mediaset, all’interno del quale viene rivelato che a votare sarà esclusivamente il pubblico da casa in tutte le manche. I giudici quindi, a differenza di alcune delle passate edizioni, non avranno alcun ruolo se non quello di commentatori. Nel comunicato leggiamo:

“La finale consiste nella gara tra i 6 finalisti selezionati nel corso delle puntate precedenti, che si esibiranno in una serie di sfide, suddivise in diverse manche. Tutte le sfide saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa per determinare il vincitore finale del programma”.

Ovviamente il servizio è riservato ai maggiorenni. Ecco come funziona il televoto della finale di Amici 23. Nell’ultima puntata quindi potremo vedere sfidarsi Sarah, Holden, Marisol, Dustin, Mida e Petit. Tra di loro si nasconde il vincitore di questa edizione ma solo grazie al voto del pubblico potremo scoprire chi sarà. Al momento non ci resta che attendere la finale.

Questa andrà in onda sabato 18 maggio 2024 e a differenza dei precedenti appuntamenti sarà in diretta su Canale 5. Le registrazioni sono terminate la settimana scorsa e per tale ragione non avremo a disposizione alcuna anticipazione questa volta per ingannare l’attesa. Possiamo solamente gustarci gli ultimi daytime che ci aspettano in questi giorni sul canale Mediaset.