Indiscrezione dal dietro le quinte di Amici: “Holden sarebbe molto preso da Sarah”

Spettacolo

Nicolò Figini | 16 Maggio 2024

Amici 23

Stando a un rumor proveniente dal dietro le quinte di Amici 23 sembrerebbe che Holden sarebbe attratto da Sarah. Ecco tutto quello che sappiamo.

Il rumor su Holden e Sarah

Continuano a viaggiare sul web indiscrezioni per quanto riguarda il rapporto tra Sarah e Holden. Da diversi mesi ormai i fan del programma di Maria De Filippi hanno notato che il cantante sembrerebbe lanciare delle occhiate all’allieva. Ovviamente non ci sono certezze, ma in base a una segnalazione arrivata a Deianira Marzano l’artista abbia confermato il suo interessa a un’amica:

“Posso solo dirti che da amici in comune so per cero che tra Holden e Sarah ci sta più di un’amicizia. Lo ha confidato a una cara amica che è la cugina del mio fidanzato. Si stanno conoscendo e lui è molto preso da lei per la personalità forte e allo stesso tempo la grande dolcezza”.

LEGGI ANCHE: Amici 23, è già tempo di finale! Rivelato il regolamento e come funziona il televoto

Tra gli altri indizi, poi, i fan segnalano anche dei presunti sguardi rivolti a Sarah durante una delle puntate del Serale, così come la reazione di Holden a una domanda da parte della produzione. Gli è stato chiesto “che cosa vorrebbe avere di Sarah” e il cantante si è messo a ridere abbassando lo sguardo.

Oggi, però, si aggiunge una nuova indiscrezione tramite un numero di Di Più TV. Il settimanale ha riportato ciò che sarebbe stato confessato da qualcuno nel dietro le quinte di Amici 23: “Lui è molto preso da Sarah, si vede da come la guarda“. Se questa sia la verità oppure no non possiamo saperlo con certezza e di conseguenza va tutto preso con le pinze.

Naturalmente siamo tutti molto curiosi di sapere se tra i due allievi sia nato l’amore oppure siano solo fantasie dei fan. Vi continueremo ad aggiornare con le eventuali news del caso anche una volta che il talent sarà giunto alla sua conclusione.