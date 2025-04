A partire dal 2 settembre 2024 il ‘gioco dei pacchi’ è tornato con la conduzione di Stefano De Martino. Forse però siete curiosi di capire come si fa a partecipare ad Affari Tuoi 2025? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’iscrizione ai casting.

Come si fa a partecipare ad Affari Tuoi 2024

Come si fa a partecipare ad Affari Tuoi 2025 con Stefano De Martino? Prima di tutto bisogna dire che i casting vengono effettuati dalla Endemol Shine Italy.

La racconta delle candidature è stata attiva dal 27 luglio 2024 fino al 30 settembre 2024 per tutte le regioni italiane (ovviamente saranno aggiornate le date via via che trascorrono i mesi). Ma come contattare la produzione di Affari Tuoi?

Dovrete accedere al sito www.giochirai.it e scegliere la sezione “Giochi in studio“, a questo punto dovrete compilare il modulo dedicato. Al suo interno preciserete regione di nascita o di residenza, nome, cognome, comune e provincia di nascita, comune e provincia di residenza e, infine, recapiti telefonici.

Tra le ore 9 e le ore 22 la produzione contatterà tutti coloro che desiderano partecipare ad Affari Tuoi 2025 in ordine cronologico. Verrà quindi svolta un’intervista telefonica in cui il candidato si presenterà parlando del proprio nucleo famigliare.

Ma i casting veri e propri cominciano in un secondo momento, andiamo quindi a scoprire la seconda fase dell‘iscrizione.

Casting e iscrizione

Dopo aver capito come si fa a partecipare ad Affari Tuoi 2025 con Stefano De Martino, passiamo alla seconda fase dei casting. Una volta mandata l’iscrizione ed aver ricevuto la telefonata, se si avrà un riscontro positivo, si potrà prendere parte a un provino dal vivo.

Si tratta di un provino videoregistrato e i candidati si dovranno presentare muniti di foto propria e della famiglia. Una volta completato il percorso una commissione sceglie chi potrà accedere alla messa in onda basandosi su alcuni criteri:

“La capacità di rappresentare al meglio i caratteri distintivi della propria regione; la capacità comunicativa del candidato; la composizione del nucleo famigliare; la telegenia; il vissuto del candidato”.

Chi può partecipare ad Affari Tuoi 2025? Possono partecipare tutti i maggiorenni che non siano ex dipendenti Rai, ex concorrenti o che abbiano delle condanne penali.

Dove si registra Affari Tuoi

Qualcuno potrebbe anche domandarsi dove si registra Affari Tuoi. La risposta è presso gli studi del Teatro delle Vittorie di Roma.

Nel corso degli anni ha cambiato spesso location ma ecco oggi in quale città si registra Affari Tuoi.

Dove vedere Affari Tuoi 2025 in streaming

Ora che sappiamo come prenotarsi ai Giochi Rai e come si fa a partecipare ad Affari Tuoi 2025 tramite l’iscrizione ai casting, non ci resta che parlare della visione in streaming.

Come ben sappiamo il game show va in onda su Rai 1 e per tale ragione, se vi doveste perdere la diretta, potrete recuperare le puntate su RaiPlay.

Si tratta di una piattaforma streaming gratuita dove vi basterà accedere con una password e una mail valida. In tal modo avrete a disposizione tutti i prodotti forniti dall’emittente.