Il mercato della medicina estetica in Italia sta affrontando una sfida cruciale: la necessità di percorsi personalizzati che vadano oltre i trattamenti standardizzati. Con un mercato in espansione, stimato in circa 160 milioni di euro, e un fatturato record di 16,55 miliardi di euro nel settore cosmetico nel 2024, la domanda di trattamenti medico-estetici è in crescita, soprattutto tra i giovani. Tuttavia, molti pazienti esitano a sottoporsi a trattamenti per paura del giudizio sociale e del risultato artificiale.

L’importanza di una reale visita medica approfondita prima di intraprendere un percorso di medicina estetica è fondamentale per superare queste barriere.

Secondo la dott.ssa Alessandra Patti, medico estetico, direttore sanitario e CEO del Centro Medico Forma Sana insieme al dott. Pietro Carlomagno, co-founder del centro medico Forma Sana e anch’esso esperto in medicina estetica, «un approccio integrato e personalizzato è essenziale per ottenere risultati naturali e soddisfacenti». Questo approccio non solo migliora l’aspetto estetico, ma contribuisce anche al benessere psicofisico del paziente, riducendo lo stress e aumentando l’energia.

Il programma Trasformazione Elite 2.0, ideato per professionisti e imprenditori, mira a trasformare l’aspetto e l’energia dei pazienti senza alcun bisogno di far ricorso a interventi invasivi.

«La medicina estetica dev’essere percepita come un supporto al benessere, non come un intervento chirurgico che obblighi a prendersi “una pausa” dalla propria vita lavorativa e sociale» afferma la dott.ssa Patti. «Questo programma si basa su una valutazione completa dello stato di salute del paziente, seguita da un piano personalizzato che include trattamenti medico-estetici e anti-age».

Il Centro Medico Forma Sana sta anche lavorando per introdurre un laboratorio per la creazione di sieri personalizzati, che verranno formulati in base alle esigenze specifiche della pelle del paziente, sempre su prescrizione medica.

«La skincare personalizzata è il futuro della medicina estetica» sottolinea il dottor Carlomagno. «Questo approccio massimizza l’efficacia dei trattamenti e coadiuva il mantenimento dei risultati nel tempo».

Guardando al futuro, la medicina estetica si sta evolvendo verso soluzioni sempre più personalizzate e integrate. «Il nostro obiettivo è offrire percorsi che migliorino non solo l’aspetto fisico, ma anche la qualità della vita dei nostri pazienti» conclude la dott.ssa Patti.

Con l’aumento della consapevolezza e della domanda di percorsi personalizzati, il mercato della medicina estetica è destinato a crescere ulteriormente, offrendo nuove opportunità per innovazioni e miglioramenti continui.