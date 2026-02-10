Dopo l’infortunio alle Olimpiadi di Milano Cortina, come sta Lindsey Vonn? Ecco le prime parole dell’atleta statunitense.

Come sta Lindsey Vonn dopo l’infortunio

Tanta apprensione intorno alla sciatrice statunitense Lindsey Vonn, tra le più forti e vincenti di sempre. La sportiva come sta? Per la prima volta l’atleta ha commentato la caduta di domenica, durante la discesa libera femminile nel corso delle Olimpiadi di Milano Cortina.

LEGGI ANCHE: Come si gioca a curling, perché si chiama così e a cosa serve la spazzola: tutte le regole

Purtroppo la caduta si è verificata poco dopo la partenza, quando ha perso il controllo ed è scivolata. Portata via in elisoccorso e ricoverata in ospedale a Treviso, i medici si sono subito presi cura di lei. La sciatrice è stata sottoposta a due interventi chirurgici per la frattura multipla alla tibia sinistra.

La stessa Lindsey Vonn ha rivelato che ci vorranno vari interventi per risanare nel modo adeguato la frattura, ma ha fatto sapere che non ha influito il recente infortunio al legamento crociato, per cui aveva deciso di tornare comunque in pista. Scelta che era stata ampiamente criticata.

Le prime parole di Lindsey

Mediante un lungo post Lindsey Vonn ha fatto sapere come sta. Ecco quali sono state le sue prime parole:

«Stare al cancelletto di partenza è stata una sensazione incredibile che non dimenticherò mai. Sapere che ero lì ad avere la possibilità di vincere è stata una vittoria in sé. Sapevo che gareggiare era un rischio. È sempre stato e sarà sempre uno sport incredibilmente pericoloso. E come nelle gare di sci, corriamo dei rischi anche nella vita. Sogniamo. Amiamo. Saltiamo. E a volte cadiamo. A volte i nostri cuori si spezzano», ha esordito.

«A volte non realizziamo i sogni che abbiamo. Ma questa è anche la bellezza della vita; possiamo provare. Ci ho provato. Ho sognato. Ho saltato. Spero che, se c’è una cosa che prenderete come esempio dal mio percorso, sia il coraggio di osare in grande. La vita è troppo breve per non darci una possibilità. Perché l’unico fallimento nella vita è non provare. Credo in voi, proprio come voi avete creduto in me», ha concluso Lindsey Vonn.

La speranza ora è che l’atleta possa riprendersi al più presto.

CREDITI FOTO: Francesca Vieceli / IPA

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.