NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Marzo 2024

Nella giornata dell’11 marzo Loredana Bertè è stata trasportata in ospedale dopo un malore: ma come sta oggi la cantante?

Poche ore fa è giunta notizia che Loredana Bertè è stata costretta ad annullare un concerto a seguito di un malore. Ma come sta ora la cantante? Ecco cosa sappiamo e tutto quello che è accaduto.

Come sta Loredana Bertè

Non sono ore semplici queste per Loredana Bertè. Nella giornata di lunedì 11 marzo infatti la celebre e amata cantante si sarebbe dovuta esibire in concerto a Roma. Tuttavia a causa di un improvviso malore l’artista, da anni nel cuore del pubblico, ha dovuto ovviamente annullare lo show, rimandandolo a maggio. Questo quanto si legge nella nota diramata sui social della Bertè, che nel mentre è stata trasportata in ospedale per i dovuti accertamenti:

“Siamo veramente costernati ma a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura, stasera Loredana Bertè non potrà andare in scena. Vi daremo notizie a breve. Era già a Roma da ieri e non vedeva l’ora di andare sul palco in questa città che ha un pubblico meraviglioso”.

Ma come sta Loredana Bertè dopo il malore che l’ha colpita? Attualmente non si hanno ancora notizie certe sullo stato di salutate della cantante. Tuttavia pare che a oggi l’artista sia ancora sotto controllo. Senza dubbio non appena ci saranno ulteriori aggiornamenti, la Bertè in persona aggiornerà i fan, riprendendo così anche i suoi impegni. Nelle prossime settimane infatti un lungo tour attende Loredana e di certo il pubblico attende con ansia di rivederla in concerto. Come se non bastasse la cantante sarà anche impegnata con la registrazione della puntata finale di The Voice Senior, in onda in Rai ad aprile.

Nel mentre nella puntata del 12 marzo anche a Pomeriggio 5 si è parlato del malore che ha colpito la Bertè e nonostante in molti aspettassero di sapere come sta l’artista, attualmente non sono ancora giunte news in merito. Myrta Merlino tuttavia ha fatto i suoi migliori auguri di pronta guarigione a Loredana e anche noi di Novella2000.it ci auguriamo che presto la cantante possa tornare a farci sognare con la sua musica.