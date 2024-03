NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Marzo 2024

Grande Fratello

Dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello, Stefano Miele rivela che lui e Rosanna Fratello incideranno a breve una canzone insieme.

Lo scoop di Stefano Miele

Tra i protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello ci sono stati anche Stefano Miele e Rosanna Fratello. Di recente tuttavia sia lo stilista che la cantante sono stati eliminati dal reality show e sono così tornati alle loro vite di sempre. Ciò nonostante in queste ore è arrivata un’enorme sorpresa per tutti i fan, che sta già facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Proprio ai microfoni del programma di Canale 5, Stefano ha rivelato in esclusiva che a breve lui e Rosanna incideranno una canzone insieme! Attualmente non si hanno ancora news in merito al brano, tuttavia l’ex gieffino ha affermato:

“Lo scoop è che io e Rosanna Fratello incideremo insieme una canzone. Ve lo aspettavate? Io no, lei no, però è tutto molto eccitante. Non so neanche se si può dire questa cosa sinceramente, quindi è proprio uno scoop. Speriamo che accetti perché è ancora tutto da vedere ma siamo sulla buona strada”.

Pare dunque che la canzone in collaborazione tra Stefano Miele e Rosanna Fratello stia per diventare realtà e nelle prossime settimane potrebbero arrivare news su questo brano che è già attesissimo.

Questo si che è uno scoop 😎 #GrandeFratello pic.twitter.com/fmRX4oFj53 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 13, 2024

Nel mentre solo pochi giorni fa Stefano ha rilasciato una lunga intervista, durante la quale ha rivelato come sta vivendo questi primi giorni fuori la casa del Grande Fratello. In merito lo stilista ha dichiarato: “Questi primi giorni sembrano settimane. Sono state giornate all’insegna della famiglia e dell’amore. Sto cercando di riabituarmi alla quotidianità: casa, lavoro e riposo perché ogni cosa è come se fosse nuova. La bellezza della novità è molto stimolante e mi fa vedere le cose da un’altra prospettiva”.