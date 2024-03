Loredana Bertè annulla un concerto: “Trasportata in ospedale per un improvviso dolore addominale”

Spettacolo

Nicolò Figini | 11 Marzo 2024

Questa sera è stato annunciato che Loredana Bertè ha dovuto cancellare un concerto a causa di un malore che l’ha costretta a essere ricoverata in ospedale.

Loredana Bertè oggi, lunedì 11 marzo 2024, avrebbe dovuto esibirsi in concerto al Teatro Brancaccio di Roma. Purtroppo però un malore l’ha costretta a doversi fermare e per tale ragione ha rinviato la data a maggio, come ha annunciato sul proprio profilo Instagram:

“Siamo veramente costernati ma a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura, stasera Loredana Bertè non potrà andare in scena.

Vi daremo notizie a breve. Era già a Roma da ieri e non vedeva l’ora di andare sul palco in questa città che ha un pubblico meraviglioso”.

Al momento non abbiamo altre notizie sulle sue condizioni di salute. Sappiamo solo che Loredana Bertè ha avvertito un dolore addominale e in seguito è stata trasportata in ospedale per degli accertamenti. Mentre i fan sono tutti preoccupati, lo staff della cantante ha pensato a tutti coloro che aveva già pagato il biglietto:

“Abbiamo già riprogrammato la data sempre al Teatro Brancaccio il 15 MAGGIO 2024. I biglietti acquistati saranno validi per la nuova data.

Chi sarà impossibilitato potrà richiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il 22 marzo 2024 presso la prevendita dove è stato acquistato”.

Per ora questo è tutto, ma non esiteremo ad aggiornarvi non appena avremo maggiori informazioni. Non ci resta che augurare una pronta guarigione a Loredana Bertè. Noi, come tutti i suoi follower, non vediamo l’ora di poterla vedere di nuovo a lavoro sul palco, pronta per intrattenere tutti i fan adoranti.