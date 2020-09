Comunicazione importante ai lettori: attenzione alle truffe

Una comunicazione necessaria ai lettori da parte del direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, a seguito di alcune segnalazioni.

Mi giungono da più parti segnalazioni di persone che si presentano a nome di Novella 2000. Questi soggetti prometterebbero articoli ad aspiranti attori, attrici, modelli e modelle, o comunque promozioni (“Ti renderò famoso”) attraverso redazionali da pubblicare su Novella 2000, Novella Cucina o su Visto, allegato a Novella.

Premesso che è lecito da parte di un collaboratore esterno proporre servizi, inteviste o fotografie a personaggi anche sconosciuti. Nessuno può però assicurare la pubblicazione, perché solo io e i miei più stretti e autorevoli collaboratori (Massimo Murianni, Gisella Desiderato e Carlo Faricciotti) possiamo decidere se pubblicare o meno un servizio.

Non credo che certe proposte possano essere fatte da collaboratori seri, ma non posso controllare il comportamento di tutti a chilometri di distanza. Ciò detto, per ogni eventuale chiarimento, contattateci senza problemi.

Grazie della vostra attenzione e grazie anche per considerare Novella 2000 un settimanale che può essere promotore di nuovi talenti.

Il direttore Roberto Alessi

