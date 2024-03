Con acqua Uliveto: la salute tutta d’un sorso

sponsor

Redazione | 6 Marzo 2024

Per mantenersi giovani anche i piccoli gesti contano, come bere un bicchier d’acqua. Purché l’acqua sia in grado di rifornire l’organismo di risorse, perché in fondo un’acqua minerale senza minerali che acqua minerale è?

È scientificamente riconosciuto, infatti, che per favorire la funzioni biologiche dell’organismo un’acqua minerale deve avere un buon contenuto di minerali.

Da fine febbraio è in onda il nuovo spot Uliveto, creato e diretto da Marcello Cesena e prodotto dalla casa di produzione Moviheart di Massimiliano La Pegna, con cui Uliveto collabora da oltre dieci anni.

Questa volta troviamo i testimonial Alex Del Piero e Maria Grazia Cucinotta in versione sportiva, attenti a ricordare al pubblico che Acqua Uliveto è naturalmente ricca di minerali quali bicarbonato, magnesio e calcio, ed è raccomandata per favorire una buona digestione, costruire ossa sane e forti e mantenersi giovani.

1. LA BUONA DIGESTIONE: il bicarbonato stimola la produzione di succhi gastrici nello stomaco, facilita l’assimilazione dei cibi e attenua il senso di pesantezza. Mentre il magnesio, sollecitando l’attività dell’intestino, combatte la stitichezza.

2. OSSA FORTI: il calcio presente in Acqua Uliveto è altamente assimilabile, questo significa che viene subito assorbito dall’intestino contribuendo alla solidità delle ossa e contrastando l’osteoporosi, malattia comune a uomini e donne.

Come riconosciuto dal Decreto del Ministero della Salute n. 4311 del 15-7-2019, due litri di acqua Uliveto contengono circa 400 mg di calcio, vale a dire il 50% del valore nutritivo giornaliero raccomandato.

3. MANTENERSI GIOVANI: Un corpo che si mantiene giovane è un corpo che riesce a muoversi e digerire al meglio. Praticare attività fisica con continuità e seguire un’alimentazione corretta ed equilibrata sono fattori chiave per vivere bene a tutte le età. Anche il sole è importante, se preso a piccole dosi e quando i raggi non sono dannosi.

Ma non pensiamo solo a noi! Ricordiamo che il benessere individuale migliora quando anche l’ambiente intorno a noi sta bene. L’impegno verso la sostenibilità è dunque un beneficio per il pianeta e per le persone.

Per la salute dell’ambiente Uliveto ha realizzato il nuovo tappo che resta attaccato alla bottiglia, in modo da non disperdersi dannosamente nell’ambiente e facilitare il riciclo.

Le bottiglie di Acqua Uliveto sono in PET 100% riciclabile, e gli impianti utilizzano il 100% di energia pulita prodotta da fonti non esauribili (eolico, solare, geotermico, idroelettrico, biomasse…) a salvaguardia dell’ambiente.

Con Uliveto, buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane. Benvenuti nel mondo della salute!