Ieri pomeriggio a Milano si è tenuto il Pride e all’evento hanno partecipato centinaia di persone. Tra i personaggi famosi che hanno sfilato sui carri anche Elodie, che ha lasciato tutti a bocca aperta con la sua bellezza.

Elodie incanta al Milano Pride

Ieri pomeriggio, 29 giugno 2024, Elodie ha preso parte al Pride di Milano e ha mandato in visibilio tutti i presenti. Non è la prima volta che l’ex cantante di Amici prende parte a questo tipo di manifestazioni in quanto lo scorso anno era stata madrina al Pride di Roma. In tale occasione aveva parlato di quanto i temi dell’uguaglianza e della lotta alla discriminazione le fossero cari, come riporta anche il sito Di Lei:

“Dovrebbe essere ovvio per tutti ma purtroppo non lo è. Manifesteremo per tutti quelli che ne hanno bisogno, penso sia veramente questo il messaggio e vi ringrazio di cuore per aver pensato a me.

Anche se faccio musica leggera, non significa che non tenga molto al mio impegno sociale e politico. Sono felice di stare dalla parte giusta”.

Nella scorsa giornata è tornata a sfilare sui carri con un outfit total white che ha incantato i presenti. Scollo profondo e un mantello di piume sono stati adornati da una collana di diamanti e un make up sui toni del bianco con luccichii. Per quanto riguarda l’acconciatura, invece, ha preferito raccogliere i capelli in una coda.

Qui possiamo vedere alcuni video in cui arriva tra i fan e balla con loro in mezzo alla folla sule note di “Sesso e Samba” di Gaia e Tony Effe. La manifestazione è stata un vero e proprio successo e sui social lei stessa ha pubblicato un post Instagram in cui ha commentato con la frase “È stato bello“. Nella gallery possiamo ammirare ancora meglio l’abito e alcuni momenti della giornata.

Fateci sapere se a voi è piaciuto l’outfit di Elodie e se voi eravate presenti al Pride di Milano.