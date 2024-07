“Ho subito bullismo, mi picchiavano”, queste le inaspettate confessioni di Matteo Vitale sul suo passato, durante il falò dei fidanzati a Temptation Island, dopo aver visto alcune immagini e dichiarazioni della sua compagna Siria Pingo.

La confessione di Matteo a Temptation Island

Abbiamo parlato tanto di Alessia e Lino, così come di Christian e Ludovica (che sono usciti separati da Temptation Island). Ma l’attenzione è viva anche su un’altra coppia del reality show. Ovvero quella formata da Matteo Vitali e Siria Pingo.

A scrivere a Temptation Island è stata Siria, che ha voluto mettere alla prova il suo fidanzato Matteo. Dopo tanti anni insieme e un cambiamento importante da parte della ragazza che ha perso 85 kg, ora ha spiegato di volersi vivere a pieno questa avventura e capire quanto il suo fidanzato sia innamorato di lei.

Siria a Temptation Island ha ammesso di essere in crisi e non sa se la sua storia con Matteo possa o meno andare avanti. In chiacchiera con Ludovica ha spiegato le sue perplessità. Guardare questi video ha suscitato del malessere in Matteo, che si è sfogato insieme ai suoi compagni d’avventura.

A seguire durante il falò dei fidanzati, quando Matteo ha ricevuto il tablet dove Siria ballava con i tentatori e riceveva complimenti da loro. Anche se non sono mancate le lacrime da parte sua. Vedere quelle immagini ha spinto il ragazzo a fare delle rivelazioni inaspettate a Temptation Island:

“Che dire, è giusto che lei si diverta. Il motivo per cui sono così, chiuso, ero dolce da piccolo, con mia mamma, poi ho subito bullismo, mi picchiavano, con la mia ex, che mi ha lasciato perché ero troppo dolce. Lei non ha mai detto niente”.

I suoi compagni si sono stretti intorno a lui e anche il conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia gli ha riservato i suoi complimenti: “Hai detto parole molto importanti, toccanti, ti faccio i complimenti”.

Matteo ha dichiarato che a Temptation Island avverte pieno supporto dai suoi compagni d’avventura e si sente sé stesso e pronto a riconquistarla. Riuscirà nel suo intento?