Con un video i Sonohra hanno sorpreso i loro fan con un duetto inedito insieme a Laura Esquivel. Hanno riproposto la versione spagnola di Love Show, intitolata Besos fáciles. La collaborazione ha suscitato grande entusiasmo tra gli utenti, che chiedono l’uscita ufficiale del brano. Un momento musicale nostalgico che ci ha riportati nei primi anni 2000.

Duetto tra i Sonohra e Laura Esquivel

I Sonohra hanno sorpreso ancora e questa volta l’hanno fanno con un duetto che ha colpito con grande stupore i propri fan, destando ricordi e nostalgie dei primi anni 2000.

Il duo veronese, composto dai fratelli Luca e Diego Fainello, ha deciso di riproporre la versione spagnola del loro celebre brano “Love Show”, intitolata Besos fáciles. Ma a rendere il tutto ancora più speciale è stata la partecipazione di una guest d’eccezione: Laura Esquivel.

Cantante, attrice e conduttrice argentina con cittadinanza italiana, la Esquivel è conosciuta a livello internazionale per aver vestito i panni di Patty Castro nella serie cult “Il mondo di Patty” e di Divina nella fiction “Love Divina”. La sua voce e i suoi personaggi hanno segnato l’adolescenza tanti ragazzi e ragazze in tutto il mondo. Adesso ha deciso di mostrarsi con i Sonohra per un momento musicale inedito e intenso.

Il duetto è stato pubblicato come contenuto speciale per i fan ed è stato subito un successo. I commenti entusiasti non si sono fatti attendere. In molti hanno chiesto che la canzone venga ufficialmente incisa e resa disponibile sulle piattaforme musicali.

Besos fáciles ha riportato l’attenzione su un periodo musicale che molti ricordano con affetto. Il timbro delicato e inconfondibile della Esquivel si è unito allo stile del duo musicale dei Sonohra, regalando un momento che è piaciuto a giovani e meno giovani.

Un piccolo grande omaggio agli anni d’oro di entrambe le carriere, che potrebbe magari dare inizio di un’inedita collaborazione. Chi lo sa!