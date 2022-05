1 Dopo il Concerto del Primo Maggio, Mace vs Ambra

Ieri sera è andato in onca il Concerto del Primo Maggio con la conduzione di Ambra Angiolini. La presentatrice ha preso il timone di questa kermesse musicale e ha introdotto una serie molto ampia di artisti. Gli ultimi a esibirsi sono stati il dj Mace in compagnia di altri performer. Mentre gli spettatori stavano ascoltando “Senza fiato” con Venerus e John Thiele, Ambra è intervenuta per chiudere la serata.

Il dj, quindi, l’ha accusata su Instagram di averli interrotti senza lasciarli finire. Sul social fotografico ha scritto: “Grandissima anche Ambra Angiolini che ha ritenuto opportuno interrompere un nostro brano per rispondere a un tweet“. Ma cos’è successo? Poco prima dei titoli di coda e nel corso dell’esibizione dei cantanti citati poc’anzi, l’attrice ha voluto replicare a un commento fatto sul web da Fedez.

Mace contro Ambra Angiolini

Sappiamo bene cos’è accaduto tra il rapper e gli organizzatori de Concerto del Primo Maggio la scorsa edizione. Il marito di Chiara Ferragni, quindi, ha messo su suoi spazi social: “Buon 1° maggio e buon concertone a tutti. Avrei voluto essere lì ma credo che il mio invito si sia perso“. La conduttrice, perciò, ha affermato: “Volevamo lasciarvi con le parole, con una poesia, con le parole di un amico del 1 maggio. Dice così…“. Dopo aver riportato il messaggio di Federico ha concluso con: “Lui è Fedez. Ciao Federico“.

