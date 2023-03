NEWS

Nicolò Figini | 14 Marzo 2023

Belve

La malattia di Concita De Gregorio

Nella puntata di questa sera di Belve Gabriel Garko racconterà, tra gli altri argomenti trattati, di un aneddoto hot avvenuto sul set di un film di Tinto Brass. In studio, poi, anche la giornalista Concita De Gregorio. La conduttrice ha parlato per la prima volta della sua malattia e dell’anno difficile che ha passato. Ecco cosa riporta anche il sito Davide Maggio:

“[…] io preferirei avere i miei capelli, ma adesso porto una parrucca. Ho avuto un anno impegnativo: ho avuto un cancro, mi sono operata ad agosto; ora faccio terapia tutti i giorni. Ora ne parlo al passato perché ho tolto tutto, ma non si può mai parlare completamente al passato. Diciamo però che siamo sulla buona strada”.

Concita De Gregorio, in seguito, alla conduttrice di Belve ha spiegato qual è stato il momento più brutto che ha vissuto in questo periodo. La parte più complicata, infatti, è stato parlarne con il figlio più piccolo:

“E’ stato capire come dirlo al più piccolo dei miei figli, che vive in Australia. Io volevo farlo di persona. Ma a quel tempo facevo una terapia molto fitta. Ho convinto i medici che mi avrebbe fatto meglio vedere mio figlio che fare la terapia senza vederlo […] Volevo evitare che tutti si rivolgessero a me con aria dolente chiedendomi come stai, perché quello è solo un pezzo della tua vita, non è tutta la tua vita”.

Successivamente il discorso di è spostato anche sulla sua vita di coppia. Concita De Gregorio ha rivelato se ha mai vissuto un amore libero con il compagno:

“Io sarei per la libertà assoluta, se tutti fossero consapevoli che non esiste il possesso dell’altro sarebbe più semplice. Noi siamo una coppia solidale, sono trent’anni che siamo insieme, ci vogliamo molto bene. In trent’anni le cose cambiano e tante cose succedono, ma io non posso governare il desiderio e il pensiero dell’altro”.

