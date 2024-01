NEWS

Andrea Sanna | 18 Gennaio 2024

Grande Fratello

Ieri pomeriggio un particolare comunicato ha fatto “tremare” i concorrenti della Casa del Grande Fratello. “Due di voi saranno immediatamente eliminati”, citava la nota in questione. Marco Maddaloni è parso subito sconvolto. Preoccupazione nei volti dei suoi compagni, ma la verità è un’altra!

Marco Maddaloni e gli inquilini sconvolti, ma…

Sergio D’Ottavi fin dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello si è messo in gioco. Pian piano si sta facendo conoscere e ieri sera, grazie all’aiuto dei suoi compagni d’avventura, ha realizzato uno scherzo perfetto a Marco Maddaloni. Cosa ha combinato Sergio?

Con la complicità degli altri coinquilini ha radunato tutti in salone e ha fatto finta di leggere un comunicato. In questa nota si parlava delle continue lite e divisioni all’interno della Casa del Grande Fratello. Quindi, per tale ragione, due di loro avrebbero dovuto lasciare il programma.

Sempre a Marco Maddaloni hanno fatto credere che il motivo che ha spinto il Grande Fratello a separarli tra Casa e Tugurio è stato proprio questo. In realtà i veterani della Casa ieri hanno lasciato per qualche ora il loft di Cinecittà e sono stati spediti in un centro benessere. Ma questa è un’altra storia.

Per tale ragione, sempre secondo il finto comunicato, avrebbero dovuto prima nominare una delle persone presenti nel Tugurio (e viceversa). Con volto serio e credibile dunque Sergio D’Ottavi ha convinto Marco Maddaloni. Gli altri concorrenti hanno avuto la prontezza di non farsi sgamare, anche se a qualcuno scappava da ridere.

Fin da subito Marco Maddaloni ha detto di essere incredulo e ha sperato si trattasse di uno scherzo. Con fare preoccupato lo sportivo ha iniziato a porgersi mille domande. Mentre Sergio D’Ottavi ha continuato la sua burla, anche gli altri inquilini hanno dato manforte con questa recita, mostrandosi abbastanza scossi.

Poco dopo però l’ennesimo colpo di scena. Vista la difficoltà trovata Sergio D’Ottavi ha chiesto in confessionale se si potessero nominare tra loro, anziché coinvolgere gli altri. Una proposta fintamente concordata dal Grande Fratello. Tutti insieme, alle spalle di Marco Maddaloni, hanno deciso di fare delle finte nomination e puntare su Monia La Ferrera.

La gieffina appresa la notizia, per quanto abbia accettato di buon grado la decisione, ha mostrato grande dispiacere crollando in un pianto disperato. Marco Maddaloni nel vederla così ha subito provato a consolarla, asciugandole le lacrime.

Solo dopo, però, Marco Maddaloni ha scoperto si trattasse di un perfido scherzo che Sergio D’Ottavi, i suoi compagni e il Grande Fratello hanno tramato alle sue spalle. Tirato un sospiro di sollievo, lo sportivo ha potuto proseguire la serata in allegria con i suoi amici.