News | Programmi | Televisione
I conduttori dell’anno secondo Novella2000.it
Chi sono i conduttori dell’anno
Vi state chiedendo chi sono i 10 conduttori dell’anno? Ecco l’elenco stilato da Novella2000.it.
I 10 conduttori dell’anno
Il 2025 è stato segnato da fortunati programmi televisivi, che hanno tenuto compagnia al grande pubblico. Ma chi sono i 10 conduttori dell’anno?
Questo l’elenco stilato da Novella2000.it.
Carlo Conti
Il primo grande nome è ovviamente Carlo Conti.
Il presentatore ha infatti registrato ascolti da capogiro con il Festival di Sanremo, ottenendo un enorme successo.
A febbraio, come se non bastasse, Conti tornerà al timone della kermesse e di certo ne vedremo di belle.
Ma andiamo a scoprire gli altri nomi.