1 Confermata l’operazione agli occhi di Akash Kumar?

Nelle ultime settimane aveva cominciato a girare la voce secondo la quale il naufrago de L’Isola dei Famosi, in passato, fosse ricorso alla chirurgia per cambiare il colore delle sue iridi. Se ne è, quindi, tornato a parlare nella puntata di ieri sera di Live – Non è la d’Urso. Nel corso della trasmissione, infatti, Barbara ha mostrato un video in cui gli spettatori hanno potuto ascoltare le parole di una compaesana di Akash Kumar, la quale confermerebbe l’operazione agli occhi.

Nel filmato, che trovate anche qui sotto, questa persona afferma di provenire dallo stesso paese in provincia di Verona e di conoscere, almeno di vista, il modello. Tutti, una volta, lo conoscevano come “il ragazzo dagli occhi nero ebano“. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio ciò che ha affermato la testimone:

Gentilissima Barbara, mi chiamo Veronica e sono cresciuta nel paese San Giovanni Ilarione in provincia di Verona. Il paese è lo stesso dove è cresciuto e ha vissuto Akash Kumar. In questo paese di 5000 anime lo conoscono quasi tutti e se lo ricordano come il ragazzo dagli occhi nero ebano. Mia cognata è stata la parrucchiera di Akash quando era giovane e andava di moda per i ragazzi lisciarsi i capelli. Possiamo contare tantissime persone che lo conoscono per la sua personalità “accentratrice”. Tutti confermano che gli occhi sono ritoccati chirurgicamente. Abbiamo tantissimi testimoni, amici e conoscenti che sono cresciuti con lui.

Si apre l'occhio-gate di Akash a Live #noneladurso pic.twitter.com/oBihpNvvNj — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 22, 2021

La conoscente, quindi, confermerebbe l’operazione per il cambio di colore degli occhi alla quale si sarebbe sottoposto Akash Kumar. Sarà davvero così? Al momento manca la versione del modello e attualmente concorrente de L’Isola dei Famosi. Forse Ilary ci ritornerà sopra ancora una volta. Dovremo attendere le sue dichiarazioni per scoprirlo. Nel frattempo, seguiteci per tante altre news.