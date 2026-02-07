Il sogno del bis olimpico in casa Stefania Constantini e Amos Mosaner: i volti che hanno trasformato una disciplina di…

Il sogno del bis olimpico in casa

Stefania Constantini e Amos Mosaner: i volti che hanno trasformato una disciplina di nicchia in una passione nazionale travolgente. I due campioni olimpici in carica si presentano all’appuntamento di Milano Cortina 2026 con un bagaglio carico di gloria e una pressione che solo i veri fuoriclasse sanno gestire con naturalezza.

L’attesa per vederli scendere in pista al Cortina Curling Olympic Stadium cresce ogni giorno di più, alimentata da una striscia di successi che rasenta la perfezione statistica. Dopo il trionfo indimenticabile di Beijing 2022, la coppia ha dimostrato di non aver perso lo smalto magico vincendo il titolo mondiale nel 2025 al loro primo rientro ufficiale. Questa vittoria ha confermato che l’intesa tra la precisione chirurgica di Stefania e la potenza strategica di Amos rimane un enigma irrisolto per tutti i loro avversari internazionali.

Constantini – Mosaner imbattuti per 22 partite consecutive

Un dominio assoluto che vede i due azzurri imbattuti da ben ventidue partite consecutive tra competizioni olimpiche e rassegne iridate. Molti si chiedono quale sia il segreto di questo feeling sportivo che permette loro di leggere le traiettorie e le intenzioni dell’altro senza scambiare troppe parole.

Difendere la corona olimpica davanti al proprio pubblico rappresenta la sfida definitiva per questa coppia che ha già riscritto interamente il libro dei record sportivi italiani. Il calore dei tifosi di casa promette di trasformare il palazzetto in una bolgia, spingendo Constantini e Mosaner verso un’impresa che li consacrerebbe definitivamente nell’Olimpo degli atleti eterni.

Dario Lessa

Leggi anche: Jutta Leerdam nella bufera a Milano Cortina 2026 tra sfarzo e polemiche