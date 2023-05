NEWS

Andrea Sanna | 2 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Le confessioni di Corinne Clery

Per passare il tempo Marco Mazzoli e Paolo Noise hanno deciso di organizzare una radio, da veri speaker. I due, professionisti del settore, hanno messo spesso alla prova i naufraghi a L’Isola dei Famosi, con domande pungenti. Corinne Clery è stata tra i più chiacchierati.

Radio Isola dei Famosi ha già avuto i suoi ospiti e tante confessioni inedite. Proprio l’attrice francese ha raccontato qualcosa sulla sua via privata. Una delle tante domande poste è: “Quanti uomini hai avuti nella tua vita?”. Corinne Clery ha detto di non saperlo, per poi ammettere: “Mi è capitato di incontrare delle persone al semaforo”.

Curioso poi Marco Mazzoli ha voluto sapere da Corinne Clery se ha mai fatto l’amore con una donna. Lei ha confidato che è accaduto, ma non l’ha mai detto a nessuno. Quindi i due speaker si sono sentiti in dovere di lanciare lo scoop.

“E non è una cosa brutta”, ha aggiunto Corinne Clery molto serenamente. Tornata in studio Ilary Blasi ha chiesto alla naufraga come le sia venuto in mente di raccontare determinate cose. L’attrice ha spiegato che non c’è niente di male per poi aggiungere: “Ho detto che se avessi 5/10 anni in meno ci avrei provato con Marco. Ma non c’è niente di male, ma ho chiuso la boutique, quindi niente”, ha concluso ironica.

Insomma Corinne Clery ha raccontato ancora una parte di sé davvero inedita a L’Isola dei Famosi che non aveva mai detto prima a nessuno. Le sue parole hanno già fatto il giro del web e hanno trovato il commento da parte degli utenti e fan del reality show di Canale 5.

Seguiteci ancora per tante altre news e curiosità sulla trasmissione. E chissà quante cose racconterà ancora Corinne Clery nei prossimi giorni ai suoi compagni in Honduras!