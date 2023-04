Chi è Corinne Clery? Età, vita privata e Instagram

NEWS

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Corinne Clery, torna in tv come naufraga della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Ecco cosa sappiamo sul suo conto, dall’età, alla vita privata, a dove seguirla sui social e su Instagram.

Chi è Corinne Clery

Nome e Cognome: Corinne Marie Picolo

Nome d’arte: Corinne Clery

Data di nascita: 23 marzo 1950

Luogo di Nascita: Parigi

Età: 73 anni

Altezza: 1,70 cm

Peso: 58 kg circa

Segno zodiacale: Ariete

Professione: attrice

Fidanzato: Corinne è attualmente single

Figli: Corinne ha un figlio, Alexandre

Tatuaggi: non ha tatuaggi

Profilo Instagram: @corinne_clery_official

Corinne Clery età e biografia

Vediamo cosa sappiamo della biografia di Corinne Clery e scopriamo quando e dove è nata l’attrice e quanti anni ha. La naufraga de L’Isola dei Famosi è nata il 23 marzo 1950 a Parigi.

La sua età a oggi è dunque di 73 anni. Sappiamo invece che la sua altezza è pari a 1,70 cm, mentre il suo peso è di circa 58 kg.

Ma cosa sappiamo in merito alla sua vita privata e chi è il figlio di Corinne?

Andiamo a scoprirlo.

Vita privata

Della vita privata di Corinne Clery sappiamo che nel 1967, all’età di 17 anni, sposa un produttore cinematografico. Ma come si chiamava suo marito? L’ex compagno dell’attrice era Hubert Wayaffe. Dal loro amore nasce anche l’unico figlio di Corinne, Alexandre.

Successivamente, nel 2004, la Clery sposa l’arredatore Beppe Ercole, ex marito di Serena Grandi e i due rimangono insieme fino alla morte dell’uomo, avvenuta nel 2010.

In seguito Corinne ha una relazione con Angelo Costabile, da cui poi si è separata. A oggi la Clery non sembrerebbe avere un fidanzato e risulta essere single.

Corinne in passato ha dovuto affrontare la battaglia contro il cancro e a causa di questa malattia, come ha rivelato lei stessa, ha visto morire persone a lei care.

Vediamo dove possiamo seguire l’attrice sui social.

Dove seguire Corinne Clery: Instagram e social

Il web si sta già chiedendo dove seguire Corinne Clery sui social.

La naufraga de L’Isola dei Famosi ha naturalmente un profilo Instagram attivo, seguito già da più di 11 mila follower.

Sul suo profilo l’attrice condivide i momenti più belli della sua vita privata, e non solo.

Vediamo ora tutto quello che sappiamo sulla lunga carriera di Corinne.

Carriera

La carriera di Corinne Clery inizia a fine degli anni ’60, quando debutta come attrice. Il vero successo però arriva col film erotico Histoire d’O. Uno dei suoi ruoli più noti è però la Bond girl Corinne Dufour nel film di James Bond Agente 007 – Moonraker – Operazione spazio. Successivamente la showgirl arriva in Italia, dove lavora con alcuni dei registi più famosi di sempre, tra cui Sergio Corbucci, Salvatore Samperi, Pasquale Festa Campanile, Carlo Vanzina e molti altri.

Dal 1974 al 1976 la Clery partecipa a Carosello, noto programma di Rai 1. Successivamente diventa la protagonista di alcuni film di successo, tra cui Benedetta & Company, Disperatamente Giulia e Vita coi figli. Nel 2006 e nel 2007 è protagonista nella soap opera di Rai 1 Incantesimo, nel ruolo di Viola Dessì. Corinne ha anche lavorato in teatro.

Nel 2009 la troviamo invece nel cast di Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle

A gennaio 2009 Corinne Clery entra a far parte del cast di Ballando con le Stelle, in coppia con il ballerino Chuck Danza. Tuttavia i due vengono eliminati al termine della prima puntata.

Nel 2013 l’attrice torna in tv, quando partecipa a Pechino Express.

Pechino Express

A settembre 2013 Corinne Clery è nel cast della seconda edizione di Pechino Express. L’attrice partecipa al reality di Rai 2 con l’ex fidanzato Angelo Costabile. I due vengono eliminati al termine della quinta puntata.

4 anni più tardi partecipa al Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip 2

A ottobre 2017 Corinne Clery entra a far parte del cast della seconda edizione del reality di Canale 5 Grande Fratello Vip, entrando in gara durante la sesta puntata. L’attrice viene però eliminata nel corso della nona puntata.

Celebrity Chef

Nel 2022 Corinne Clery partecipa anche a una puntata di Celebrity Chef, programma culinario condotto da Alessandro Borghese.

Nel 2023 entra a far parte del cast de L’Isola dei Famosi. Prima però andiamo a scoprire un elenco dei film dell’attrice.

Film

Ecco alcuni dei film con protagonista Corinne Clery:

Les Poneyttes

Il sergente Rompiglioni,

Histoire d’O

Bluff – Storia di truffe e di imbroglioni

Autostop rosso sangue

I viaggiatori della sera

Tutti dentro

Giochi d’estate

Yuppies – I giovani di successo

Via Montenapoleone

La partita

Vacanze di Natale ’90

Donna di cuori

Il diario di Matilde Manzoni

Il peso dell’aria

Oltre la nebbia – Il mistero di Rainer Merz

Free – Liberi

Ritorno al crimine

Io e Angela

Corinne Clery a L’Isola dei Famosi

Lunedì 17 aprile debutta su Canale 5 L’Isola dei Famosi 2023, con la conduzione di Ilary Blasi. Ad affiancare la conduttrice in studio ci saranno Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, nelle vesti di opinionisti, mentre Alvin coprirà nuovamente il ruolo di inviato dall’Honduras. Quest’anno a far parte del cast del reality ci sarà anche Corinne Clery, che per la prima volta ha deciso di mettersi alla prova con questa nuova esperienza, che senza dubbio le cambierà la vita. Ma perché l’ha attrice ha scelto di partecipare al programma? Ecco cosa ha dichiarato lei alle pagine di Tv Sorrisi & Canzoni:

“Amo il rischio, l’avventura e mettermi in discussione. Mi sono convinta piano piano, dopo aver superato le tante paure. Cosa mi mancherà? I miei cani. Vivono in simbiosi con me. Dormire e svegliarmi con loro”.

Facciamo adesso la conoscenza di tutti i naufraghi della nuova edizione dell’isola.

I naufraghi de L’Isola dei Famosi 2023

Scopriamo chi sono i 17 naufraghi che quest’anno faranno parte del cast de L’Isola dei Famosi:

Andiamo adesso a scoprire il percorso di Corinne a L’Isola dei Famosi.

Il percorso di Corinne a L’Isola dei Famosi

Lunedì 17 aprile inizia ufficialmente il percorso di Corinne Clery a L’Isola dei Famosi. Senza dubbio questa per l’attrice sarà un’esperienza del tutto nuova, e senza dubbio potrebbe regalarci grandi emozioni.