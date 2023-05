NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Parte lo scontro tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo

Sono trascorse due settimane esatte dalla partenza de L’Isola dei Famosi, tuttavia sembrerebbe che tra alcuni naufraghi ci siano già dei malcontenti. In particolare infatti non ci sarebbe simpatia tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo, che in questi giorni si sono già scontrati in diverse occasioni. Anche stasera tra i due non sono mancate delle frizioni, e nel corso della diretta è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Inaspettatamente infatti Alessandro Cecchi Paone ha accusato Nathaly Caldonazzo di aver portato sull’isola dei trucchi, violando così il regolamento del programma. Come è noto infatti ai concorrenti non è concesso portare con sé alcun effetto personale, fatta eccezione di oggetti utili per la sopravvivenza. A quel punto così la Caldonazzo ha prontamente replicato alle accuse di Cecchi Paone, e a intervenire è stata anche la stessa Ilary Blasi, che ha affermato:

“A me non sembra che Nathaly Caldonazzo sia truccata. Dai Alessandro, queste sono tue teorie”.

Ma non è finita qui. Tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo è poi partito un botta e risposta durato diversi minuti, e quando Ilary ha chiesto al giornalista se davvero non conoscesse l’attrice prima del reality, il naufrago ha risposto: “Non la conoscevo davvero. Mi è venuta a salutare quando eravamo in hotel, ma non sapevo chi fosse. Poi mi ha ricordato che ci eravamo incontrati un Capodanno 15 anni fa ma io non me lo ricordavo”. Immediata la replica di Nathaly, che sorprendendo il pubblico ha aggiunto:

“Perché stava tutto preso da un altro ragazzino”.

Stasera nel mentre uno tra la Caldonazzo e Cecchi Paone (con Simone) lascerà la Palapa per arrivare sull’isola di Sant’Elena. Ma chi abbandonerà il gruppo? Non resta che attendere per scoprirlo.