Corinne Clery: scontro in diretta con Pierluigi Diaco (VIDEO)

Oggi è andata in onda una nuova puntata, la prima della settimana, di Io e Te. La trasmissione in onda su Rai 1 è presentata da Pierluigi Diaco. Il conduttore recentemente ha fatto piuttosto discutere, tanto da portarlo a decidere di disattivare i suoi social. Nella giornata odierna il presentatore, tra i tanti ospiti, ha avuto il piacere di avere nel suo studio Corinne Clery. Tra i due, però, nel corso della diretta vi è stato uno scontro, che ha provocato la reazione da parte del popolo del web. Ma andiamo a vedere cos’è successo.

Corinne Clery durante la chiacchierata con Pierluigi Diaco ha ripercorso la sua avventura al Grande Fratello Vip, sostenendo di aver affrontato un problema personale piuttosto importante e di averlo fatto grazie al pieno supporto degli psicologi messi a disposizione dalla produzione. Queste le parole dell’attrice:

“Mi ha fatto ritornare al mio problema. Perché ci sono degli psicologi lì dentro che ti aiutano. Ti parlano al microfoni, sono lì dietro ad un muro. Non so, ma ti fanno parlare”.

Le dichiarazioni di Corinne Clery, però, hanno trovato particolarmente contrariato Pierluigi Diaco, il quale di tutta risposta ha replicato perplesso, dando il via allo scontro:

“Tu mi vuoi dire che la psicologia, che è una cosa seria e le persone ci vanno privatamente e io l’ho fatta per anni individualmente e collettiva possa passare attraverso il microfono di un programma televisivo. Ma dai, ma cosa dici? La psicologia è una cosa seria. Non è che può essere trattata così. L’ho fatto anch’io un reality e francamente mi sono sottratto alle logiche finte”.

Sicura delle sue parole Corinne Clery ha immediatamente ribattuto, facendo valere la sua tesi:

“Pierluigi ti prego. Tu non ci sei passato in questo reality e non puoi saperlo. So che hai fatto l’Isola, ma è diverso qui. Io sono una che non chiede mai aiuto e non parlo mai. Sembro tanto estroversa, invece sono l’esatto opposto”