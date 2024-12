Lorenzo scopre in diretta quello che la mamma di Shaila ha detto di lui nella scorsa puntata: “È gay, non è una bella persona”

Finalmente si è scoperto cosa ha sussurrato la mamma di Shaila all’orecchio della figlia nell’ultima puntata del Grande Fratello: la rivelazione in diretta con Lorenzo.

La verità su cosa ha detto la mamma di Shaila alla figlia

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda il 9 dicembre, la mamma di Shaila Gatta è entrata nella casa per avvisare la figlia riguardo a Lorenzo Spolverato. Durante il confronto, lo ha accusato apertamente di essere un giocatore. Prima di lasciare la casa, si è avvicinata a Shaila e le ha sussurrato qualcosa all’orecchio.

Dal web sono trapelati diversi rumor che sostengono che la donna abbia usato delle parole forti dicendo: “È una persona negativa, è gay, lo sanno tutti”.

Ora il GF ha preso in mano la situazione, cercando di fare chiarezza e capire cosa la donna ha effettivamente detto alla figlia. Nel corso della puntata di lunedì 16 dicembre infatti si è tornati a quel momento, svelando cosa la mamma ha sussurrato a Shaila.

Effettivamente ciò che circolava online era veritiero. Nella clip mostrata in diretta infatti si vede la mamma dire: “Lorenzo è una brutta persona. Io non posso dire niente, ha atteggiamenti che non mi piacciono. Lui è gay, lo dicono tutti. Anche Tommy”.

Qui è nato un quesito riguardo l’identità di Tommy, ma Shaila afferma che non è un suo amico, e Tommaso Franchi nega di aver mai detto questo.

Shaila, nonostante la rottura con Lorenzo, lo difende: “Difendo quello in cui credo, difendo lui. A me non importa, mi baso su quello che vedo qua”. Lorenzo si apre, svelando di aver preso male queste parole: “Ci sono rimasto male, ha scosso anche me”.

Nonostante questo Lorenzo conferma i suoi gusti sessuali: “A me piace la donna”, aggiungendo che se anche fosse vero non ci sarebbe niente di male nell’essere omosessuale.

Stasera sarà eliminato un concorrente tra Stefano Tediosi, Helena Prestes, Non è la Rai, Shaila Gatta e Tommaso Franchi. Nella casa poi entreranno tre nuovi volti Eva Grimaldi, Stefania Orlando e Maxime Mbanda.