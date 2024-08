Negli ultimi giorni è stata rilasciata un’intervista all’interno della quale una storica autrice di Temptation Island ha rivelato alcuni retroscena sulle varie edizione del reality. Ecco cosa succede dopo i falò di confronto e perché non ci sono telecamere nelle stanze dei single.

I retroscena su Temptation Island

Ormai sappiamo che il 10 settembre 2024 andrà in onda la nuova edizione di Temptation Island per alcune settimane. Nel corso dei giorni stanno venendo annunciate le coppie che compiranno il proprio viaggi nei sentimenti e per l’occasione una storica autrice ha rilasciato un’intervista al magazine ufficiale della trasmissione per rivelare alcuni retroscena inediti.

Chiara Bray ha parlato prima di tutto del ruolo degli autori, ai quali vengono assegnate due copie a testa. Non intervengono mai nelle dinamiche così da non influenzare l’esperienza di ciascuno di loro, ma agiscono solamente quando i protagonisti hanno bisogno di sfogarsi. In seguito è stato rivelato che cosa accade dopo i falò di confronto.

Le coppie che rimangono insieme e decidono di tornare a casa unite alloggiano nel resort condividendo la stessa stanza. Mentre chi si lascia viene assegnato a hotel differenti fino alla fine delle registrazione e al momento della partenza. In questo caso tutte le coppie vengono divise, senza distinzione, e mandate a casa su aerei diversi in modo da evitare spoiler.

In ultimo l’autrice di Temptation Island ha spiegato perché le camere dei single sono gli unici posti in cui non sono state installate delle telecamere. Il motivo è molto semplice: hanno pensato fosse giusto lasciare delle “zone libere” per far scegliere ai partecipanti gli attimi in cui non essere ripresi.

Non ci resta adesso che attendere il debutto su Canale 5 della nuova edizione che, ricordiamo ancora una volta, avverrà il 10 settembre 2024. Probabilmente andrà in onda per circa sei settimane.