Oggi, 31 agosto 2024, Noemi Bocchi compie gli anni e per tale occasione Francesco Totti ha voluto inviarle alcuni pensieri sui social. Ecco le foto e la romantica dedica.

La dedica di Francesco Totti

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi! Dopo le numerosi e spiacevoli vicissitudini relative alla separazione del calciatore con Ilary Blasi adesso possono vivere in maniera più serena la loro vita. Spesso appaiono sui social mentre sono in viaggio, per esempio durante un safari in Sudafrica, oppure ancora con dediche speciali.

Lo scorso anno Totti aveva fatto a Noemi gli auguri di compleanno sui social dedicandole una canzone d’amore di Francesco Renga. In particolare l’attenzione era stata puntata sulla seguente frase: “La tua bellezza è furiosa e nobile. È qualcosa che somiglia alla parte migliore di me“. Una dichiarazione chiara per l’affetto che prova nei suoi confronti!

Anche quest’anno non si è fatto cogliere impreparato e oggi, 31 agosto 2024, Francesco Totti è riapparso sui social per il trentaseiesimo compleanno della compagna. Come possiamo vedere qui sotto ha pubblicato una foto dentro una chiesa dove stanno facendo una faccia buffa. Su Instagram, poi, ne ha postata un’altra che li vede insieme in piscina.

Gli auguri di Francesco Totti a Noemi Bocchi

Questa volta l’ex calciatore ha dedicato alla fidanzata il brano “Come nelle favole” di Vasco Rossi e poi ha aggiunto la scritta “buon compleanno” in inglese. Mentre festeggiano questa giornata speciale, però, sui social continua a farsi largo l’indiscrezione secondo la quale entrambi vorrebbero allargare la famiglia. Anzi, si vocifera che Noemi stia già aspettando un figlio ma ovviamente non c’è nulla di conferma e questi rumor vanno presi con le pinze.

Noi di Novella 2000 vi terremo aggiornati con tutti gli sviluppi del caso e non mancheremo nell’informarvi prontamente nel caso in cui tutto ciò si dovesse rivelare reale.