In queste ore è arrivata una segnalazione in merito al fidanzato di Temptation Island Alfred Ekhator. La foto

In queste ore si sta facendo strada un’indiscrezione relativa ad Alfred Ekhator, uno dei fidanzati che è stato presentato in occasione della nuova edizione di Temptation Island. Ecco tutto quello che sappiamo.

La segnalazione su Alfred di Temptation Island

Ieri pomeriggio è stata presentata la quarta coppia della prossima edizione di Temptation Island e questa è formata da Anna e Alfred. A chiamare il programma è stata la fidanzata perché non sa più se riesce a fidarsi del compagno dopo aver scoperto delle chat tra lui e i suoi amici. Inoltre il fidanzato le ha anche confessato di aver già tradita una volta:

“Sono fidanzata con Alfred da un anno e 9 mesi. Scrivo io a Temptation Island principalmente per due motivi. Perché sento di non ricevere le attenzioni che vorrei e perché in questo arco di tempo mi sono sentita l’unica donna della sua vita. Ho continuato a guardare il suo telefono di nascosto fino a quando non ho scoperto un tradimento recente, che lui stesso mi ha confermato”.

LEGGI ANCHE: Da cosa succede dopo il falò all’assenza di telecamere nelle stanze dei single! Una storica autrice rivela inediti retroscena su Temptation Island

Detto questo, nelle ultime ore, è spuntata una segnalazione arrivata sul profilo Instagram di Alessandro Rosica. A quanto pare una ragazza lo ha contattato nei messaggi privati del social per rivelare che ha avuto un contatto in passato con Alfred:

“Oddio, lui è penoso. Mi mandava messaggi su Instagram dove mi chiedeva di vederci anche se era fidanzato. E lo ammetteva apertamente! Diceva che nonostante fosse fidanzato, se fatto in silenzio, lo avrebbe fatto. Un viscido assurdo”.

La segnalazione su Alfred di Temptation Island

Ovviamente non sappiamo cosa ci sia di vero e dobbiamo prendere tale indiscrezione con le dovute accortezze. Dovremo attendere che sia proprio Alfred a commentare, ma potrà farlo pubblicamente solo una volta terminato Temptation Island. Ricordiamo infatti che tutti i social dei concorrenti, fino alla fine delle puntate, rimarranno chiusi.