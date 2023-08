NEWS

Nicolò Figini | 30 Agosto 2023

La conferma di Cosmary Fasanelli

All’inizio di agosto ha cominciato a girare la voce secondo la quale Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano si sarebbero lasciati. In quel momento nessuno ne aveva la certezza, anche se alcune indiscrezioni riportavano che il ballerino era stato visto in lacrime. Successivamente Nunzio ha pubblicato un video in cui sembrava star cercando di riconquistare la sua amata con uno striscione e fuochi d’artificio.

Tuttavia, purtroppo non parrebbe essere servito a molto. In queste ultime ore sul suo profilo Instagram Cosmary ha risposto alla domanda di un fan che le chiedeva se tra lei e il fidanzato fosse davvero finita:

“Allora, prendo questa domanda per rispondere perché ce ne sono tantissime su questo argomento. Penso che in minima parte io debba dare una spiegazione. In minima parte perché io sui social vi ho sempre e solo mostrato il bello. Quindi non è dovuto che io debba parlare del brutto, come non ne ho parlato fino ad oggi. Però ci tengo a precisare che mi dissocio da qualsiasi voce che è uscita”.

A questo punto, quindi, Cosmary Fasanelli conferma di non avere più una relazione con Nunzio Stancampiano. Il motivo starebbe in alcune differenze caratteriali che lei stessa definisce normali a vent’anni. Si cresce e si cambia e per tale ragione ha invitato i fan a non “farne un dramma“:

“Io e Nunzio ci siamo lasciati per differenze caratteriali. Penso sia normale a vent’anni, a un certo punto, capire e prendere una decisione. Voglio dire, non c’è bisogno di farne un dramma. Quindi vi invito a rispettare la nostra decisione. Di rispettare me e lui, quindi non insultare. La mia stria è finita e non vorrei parlarne più”.

