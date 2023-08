NEWS

Nicolò Figini | 8 Agosto 2023

Il rumor su Nunzio Stancampiano e Cosmary

A settembre dello scorso anno, in seguito ai rumor che aleggiavano su di loro, Nunzio Stancampiano ha voluto rompere il silenzio in merito all’allora chiacchierata frequentazione con Cosmary Fasanelli . Aveva affermato di non voler parlare troppo della sua vita privata e dell’amore, confermando però che c’era del tenero:

“Dell’amore non mi va di parlarne perché sono scettico, ero un po’ scettico sull’argomento però ad oggi, per l’esperienza che sto vivendo, posso dirti che è bello cioè è tutto nuovo, è una cosa più grande di noi purtroppo.

Quando tu vuoi bene ad una persona nella vita penso che non c’è niente di più bello e vero. E soprattutto è ancora più bello quando è inaspettato. Quando arriva dal nulla dici “aspetta un attimo” però non lo puoi controllare. La situazione è questa”.

Nei mesi successivi, poi, era uscita un’indiscrezione in merito alla quale i due sembravano essersi lasciati. Nunzio Stancampiano e Cosmary, tuttavia, hanno continuato a pubblicare foto insieme sui rispettivi profili Instagram. Questo, per lo meno, fino a giugno 2023. Dopo mesi silenzio, infatti, è stato proprio il ballerino a scrivere qualcosa nelle sue Stories:

“Il mio unico errore è stato amarti… Al punto da annullare me stesso”.

Il post di Nunzio Stancampiano

Nunzio non ha fatto nomi, ma molti fan pensano che si riferisca a Cosmary. La ballerina, però, dal canto suo non ha ancora commentato la situazione. Per il momento, quindi, dobbiamo solo aspettare per capire cosa sia successo e tentate di comprendere le ragioni dietro la presunta fine di questa relazione.

